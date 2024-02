Unicredit überrascht mit Gewinnsprung und schickt Aktie ins Plus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Mailand (Reuters) - Nach einem besser als erwartet verlaufenen Jahr 2023 zeigt sich die italienische Großbank UniCredit zuversichtlich.

Trotz eines mauen wirtschaftlichen Umfelds peilt Konzernchef Andrea Orcel auch 2024 ein Ergebnis auf dem Vorjahresniveau an. "Wir blicken optimistisch in die Zukunft", sagte Orcel am Montag. Ab dem laufenden Geschäftsjahr werde eine Dividende von 90 Prozent des Gewinns angepeilt, der Bargeldanteil soll auf 40 von 35 Prozent erhöht werden. Auch eine Zwischendividende führt der Mutterkonzern der Münchener HypoVereinsbank ein.

UniCredit überraschte die Analysten mit einem Gewinnsprung im abgelaufenen Bilanzjahr. Allein im Quartal von Oktober bis Dezember betrug der Nettogewinn 2,8 Milliarden Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie Analysten prognostiziert hatten. Zugleich verbuchte UniCredit niedrigere Kosten und Rückstellungen gegen Kreditausfälle als erwartet. Den Jahresgewinn von 8,6 Milliarden Euro werde die Bank an die Anleger ausschütten.

Die Aktien des Kreditinstituts kletterten im frühen Handel an der Mailänder Börse um über zehn Prozent ins Plus.

(Bericht von Valentina Za, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)