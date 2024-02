EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG: Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Containerschiffes HAMMONIA BALTICA sowie ergänzend zur Corporate News vom 28.12.2023

EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

HAMMONIA Schiffsholding AG: Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Containerschiffes HAMMONIA BALTICA sowie ergänzend zur Corporate News vom 28.12.2023



06.02.2024 / 09:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Containerschiffes HAMMONIA BALTICA sowie ergänzend zur Corporate News vom 28.12.2023 Hamburg, den 06.02.2024 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) ist mit rund 49% (Vorzugskapital) an der MS „HAMMONIA BALTICA 2.0“ GmbH & Co. KG beteiligt, die Eigentümerin des Containerschiffs „HAMMONIA BALTICA“ ist. Die übrigen Anteile (Standardkommanditkapital) halten der Vertragsreeder sowie ein weiteres Unternehmen. Die „HAMMONIA BALTICA“ ist derzeit noch bis mindestens 01.04.2024 an Hapag Lloyd zu einer Tagesrate von 16.500 USD/Tag verchartert. Die Charter konnte nun in direktem Anschluss an die bestehende Zeitcharter ab 01.07.2024 für einen Zeitraum von elf Monaten (+/- 30 Tagen) zu einer Tagesrate von USD 16.250 pro Tag verlängert werden. Durch diesen erfreulichen Abschluss wird der auskömmliche Betrieb des Schiffes demnach für mindestens 15 weitere Monate sichergestellt, was sowohl hinsichtlich der Laufzeit als auch der Ratenhöhe über den letzten internen Planannahmen für das laufende Geschäftsjahr liegt und ein weiterer Beleg für die Qualität des Schiffes und die Güte des seinerzeit getätigten Investments ist. Zusätzliche Informationen zur Veröffentlichung vom 28. Dezember 2023 hinsichtlich der Beteiligung an vier Einschiffgesellschaften Am 28. Dezember 2023 hat die Gesellschaft über die Beteiligung an vier Gesellschaften berichtet, die jeweils ein Multipurpose/Heavy Lift-Schiff langfristig ein- und verchartern. Hierzu erreichten die Gesellschaft im Nachgang diverse Fragen, die an dieser Stelle beantwortet werden sollen. Der für die Übernahme der jeweils 40,05% der Anteile von der HHX gezahlte Kaufpreis beträgt je Gesellschaft EUR 500.000, also insgesamt für alle vier Gesellschaften EUR 2 Millionen. Damit werden Einlagen (Festkapital und Kapitalrücklage) und aufgelaufene Gewinnansprüche der ausscheidenden Gesellschafter abgegolten. Finanziert wurde der Ankauf der Geschäftsanteile durch freie liquide Mittel der HHX. Da die vier neuen Beteiligungsgesellschaften die Schiffe lediglich per Bareboat-Charter (Lease) ein- und wieder per Zeitcharter auschartern, werden bei diesen die Schiffswerte mit Ausnahme der Erstausrüstung nicht aktiviert. Die Zeitcharter ist aus heutiger Sicht profitabel. Die Beteiligung der HHX erfolgt in Form von Vorzugskapital, das eine vorrangige laufende Verzinsung von 8% auf die Einlagen (Festkapital und Kapitalrücklage) erhält. Im zweiten Rang erhält die HAMMONIA Reederei einen Gewinnanspruch von 10% auf ihre Einlagen. Verbleibende Gewinne werden quotal im Verhältnis der Kapitalanteile verteilt. Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg

06.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com