Heute Morgen hat Siemens Energy seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 veröffentlicht.

Quartalszahlen Siemens Energy im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 7,65 Mrd. EUR 7,10 Mrd. EUR Ergebnis +1,6 Mrd. EUR -598 Mio. EUR Auftragseingang 15,38 Mrd. EUR 12,7 Mrd. EUR

Verkauf des Indien-Geschäfts

Siemens Energy hat von dem milliardenschweren Verkauf von Anteilen seines Indien-Geschäfts an den früheren Mutterkonzern Siemens profitiert. Die Veräußerung von 18 Prozent an seinem Indien-Geschäft war Teil einer breiten Einigung von Siemens Energy mit Banken und dem Bund über Garantien zur Absicherung von Aufträgen Mitte November. Der Gewinn aus dem Verkauf der Anteile an Siemens in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro vor Steuern soll der Stärkung der Bilanz dienen.

Rechnet man die Einmaleffekte des Verkaufs heraus, ergibt sich ein Gewinn von 208 Millionen Euro.

(mit Material von dpa-AFX)