Palantir Technologies - Kommt ins Laufen

Auf die „zwei T´s“ – Trendwende plus Trendbruch – des vergangenen Jahres als Befreiungsschlag folgte bei der Palantir-Aktie ein erster Aufwärtsimpuls. In den letzten Monaten ging dieser allerdings in eine Schiebezone zwischen 14 USD und 22 USD über. Nun hat der Technologietitel die 38-Wochen-Linie (akt. bei 16,68 USD) als Sprungbrett gen Norden genutzt und dabei auch den Ausbruch aus der zuvor beschriebenen Tradingrange vollzogen (siehe Chart). Letzteres sorgt für ein starkes trendbestätigendes Signal, zumal auch im Verlauf des RSI-Indikators eine Konsolidierungsflagge nach oben aufgelöst wurde. Darüber hinaus ergibt sich aus der Höhe der Schiebezone ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 8 USD. Perspektivisch reicht das also aus, um das Hoch vom September 2021 bei 29,29 USD ins Visier zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region markieren die horizontalen Barrieren bei rund 25 USD ein wichtiges Etappenziel. Um den Ausbruch nicht zu negieren, gilt es in Zukunft, nicht mehr unter das Hoch vom August vergangenen Jahres bei 20,24 USD zurückzufallen. Entsprechend bietet sich dieses Level als Stop-Loss an.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

