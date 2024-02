Tagesausblick für 09.02.: DAX steckt in der Range. Hugo Boss, Siemens und RWE gefragt

Der DAX® setzt sich bei rund 17.000 Punkten fest. Kleiner Rücksetzer werden zügig zum Einstieg genutzt. Oberhalb dieser Marke läßt die Kauflaune jedoch spürbar nach. Allerdings fehlen aktuell signifikante Impulse. Die Notenbanken halten die Füße still und außerordentlich starke Unternehmensdaten gab es bisher nur wenige. Morgen stehen nur wenige Termine im Wirtschaftskalender. Dies deutet darauf hin, dass der DAX® morgen seinen Seitwärtstrend fortsetzen dürfte.

An den Anleihemärkten in Europa zogen die Renditen im kurz- und langfristigen Bereich leicht an. US-Papiere starteten hingegen stabil. Die Notierungen für Gold und Silber bewegten sich heute in einer engen Range seitwärts. Palladium und Platin kamen gestern deutlich unter Druck. Anfängliche Verluste wurden heute zunächst wieder aufgeholt. Der Abwärtstrend bleibt dennoch intakt.

Unternehmen im Fokus

Bayer sank heute unter die Marke von EUR 28. Analysten reduzierten das Kursziel für Gerresheimer. Die Aktie tauchte daraufhin ab. Hugo Boss hat die Bodenbildung abgeschlossen und machte erste Anzeichen einer Erholung. Metro wurde heute Ex-Dividende gehandelt. Der Entwickler von Bausoftware Nemetschek konnte die selbstgesteckten Ziele für 2023 erreichen. Die Anleger quittierten dies mit einem Kursplus. Dabei gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 87,30. Die Aktie von RWE deutet eine Stabilisierung auf Höhe des Oktobertiefs an. Das Papier ist zwar deutlich überverkauft. Eine Trendwende läßt jedoch noch auf sich warten. Siemens legte das Zahlenwerk für das erste Geschäftsquartal vor. Demnach stieg der Umsatz und der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht an. Das Ergebnis zog dabei kräftig an. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Zudem stiegen Investoren in Autowerte wie BMW, Mercedes-Benz und VW ein.

In den USA starteten Broadcom, Marvel und Walt Disney mit teils kräftigen Aufschlägen in den Handelstag. Die Aktie von PayPal stürzte nach durchwachsenen Geschäftszahlen ab.

Morgen werden unter anderem ams Osram, Carl Zeiss Meditec, Ceconomy und Hermes Geschäftszahlen veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf 2024 geben. Bayer-Chef Bill Anderson zur Pressekonferenz laden. Darin wird

Wichtige Termine: