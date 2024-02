Versicherer Talanx mit Rekordgewinn - Erwartungen übertroffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx hat seine schon einmal nach oben geschraubten Gewinnerwartungen im vergangenen Jahr noch übertroffen.

Der Nettogewinn von 1,58 (2022 vergleichbar: rund 1,25) Milliarden Euro bedeute ein Rekordergebnis, teilte die Nummer drei in Deutschland am Donnerstag in Hannover mit. Angepeilt hatte Talanx zuletzt mehr als 1,5 Milliarden Euro. Auch der Versicherungsumsatz übertraf mit 43,2 Milliarden Euro - einem Plus von 8,8 Prozent - die erwarteten 42 Milliarden. "Die positive Entwicklung ist geprägt durch das Ergebniswachstum in allen Geschäftsbereichen, Großschadenleistungen innerhalb des veranschlagten Budgets und auch inflationsbedingte Preissteigerungen", erklärte Talanx.

Die Eigenkapitalrendite liege mit 16,6 Prozent ebenfalls klar über der Zielmarke von zehn Prozent, erklärte Talanx. Das Unternehmen bekräftigte, dass die Dividende für 2023 über den vor einem Jahr gezahlten 2,00 Euro je Aktie liegen werde. Wie viel genau, soll am 21. März bekanntgegeben werden. Die Tochter Hannover Rück, an der Talanx gut 50 Prozent hält, hatte mit einem Nettogewinn von 1,8 Milliarden Euro ihre Ziele ebenfalls übertroffen.

Im laufenden Jahr will Talanx den Gewinn noch weiter nach oben schrauben: auf 1,7 Milliarden Euro.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)