ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Verbio auf 'Hold' - Ziel 21 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Verbio nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 22 auf 21 Euro gesenkt. Der Rückgang der Biodiesel- und Ethanol-Spreads und sinkende Treibhausgasquoten beeinträchtigten bei dem Biosprit-Hersteller die operative Gewinnentwicklung, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf der Grundlage der Ergebnisse und der aktuellen Zielsetzungen aktualisierte der Experte sein Bewertungsmodell. Das herausfordernde Umfeld, in dem das Unternehmen agiere, sei nun wohl eingepreist und die Abwärtsgefahren begrenzt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 06:42 / CET

