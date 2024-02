^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.02.2024 Kursziel: EUR86 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 86,00. Zusammenfassung: Wir bewerten Knaus Tabbert mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR86. Unserer Ansicht nach hat das Unternehmen nach den Unterbrechungen in der Lieferkette, gefolgt von einer durch die Pandemie ausgelösten Wachstumsboomphase, seinen operativen Sweet Spot gefunden. Wir gehen davon aus, dass sich die gute Geschäftsdynamik in diesem Jahr fortsetzen wird (FBe: Topline +7% J/J). Auch wenn sich das Wachstum im Vergleich zum Pandemie-Boom abschwächt, sehen wir dank Preiserhöhungen und Produktionsoptimierungen immer noch Spielraum für Umsatz- und Margensteigerungen. Jüngste Branchendaten des CIVD (Caravan Industrie Verband) und eine Messe untermauern unseren Optimismus, dass die Nachfrage nach Wohnmobilen nicht einbricht, sondern sich lediglich normalisiert, und dass Knaus noch Potenziale hat, die es nutzen wird. First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 86.00 price target. Abstract: We are Buy-rated on Knaus Tabbert with an EUR86 TP. In our view, the company has found its operational sweet spot after supply-chain disruptions followed by a period of growth supercharged by the pandemic. We expect good business momentum to continue this year (FBe: topline +7% Y/Y). While growth is tailing off compared to the pandemic boom, we still see headroom for revenue and margin expansion, thanks to price increase and production mix effects. Recent industry data from the CIVD (Caravanning Industry Association) and a trade fair underpin our optimism that RV demand is not falling off a cliff but merely normalising, and that there is upside yet to be corralled by Knaus. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28867.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °