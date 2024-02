ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Eli Lilly auf 853 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eli Lilly nach Studiendaten von 814 auf 853 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse zum Mittel Orforglipron stimmten ihn optimistisch,schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Medikament sei bedeutsam für die wichtige GLP1-Strategie des Pharmakonzerns und einer der wenigen Wege, mit dem sich die Amerikaner vom Angebot an Adipositas-Medikamenten des dänischen Wettbewerbers Novo Nordisk abheben könnten./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 02:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 02:40 / ET

