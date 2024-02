Vor wichtigen Konjunkturdaten dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder vorsichtig werden. Leicht auf die Stimmung könnte zudem drücken, dass in den USA die großen Börsenindizes am Vortag zwar erneut Höchstmarken erreicht hatten, diese aber bis Handelsende nicht hatten halten können und zum Teil auch leicht ins Minus rutschten.

Der X-Dax als Indikator für das deutsche Börsenbarometer signalisiert rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,3 Prozent auf 16.986 Zähler. Damit würde der Dax wieder unter die Marke von 17.000 Punkten sinken, die er am Vortag wieder übersprungen hatte. Sein Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 17.049 Punkten bleibt zum Greifen nah. "Doch so richtig will keine Kauflaune aufkommen", konstatieren die Marktexperten von Index Radar. Um die 17.000er.Marke herum seien immer wieder Gewinnmitnahmen zu beobachten.

Am Vormittag werden konjunkturseitig zunächst das deutsche ZEW-Wirtschaftsbarometer veröffentlicht, bevor am Nachmittag die noch stärker beachteten US-Verbraucherpreise in den Fokus rücken. Die Inflationsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft gehören neben den US-Arbeitsmarkt- und anderen wichtigen US-Wirtschaftsdaten zu den wesentlichen Kennziffern, die die US-Notenbank Fed für ihre Zinsentscheidungen zugrunde legt. Der Markt rechnet inzwischen mehrheitlich mit einer ersten Leitzinssenkung im Mai.

Kaum Veränderung an der Wall Street

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Montag nach einem neuerlichen Rekordrausch etwas Luft geholt. Getrieben vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) war der technologielastige Nasdaq 100 während des Handels erstmals über die Marke von 18 000 Punkten geklettert. Danach verließ ihn die Kraft und er schloss mit einem Minus.

Japan: Nikkei mit dickem Plus, Feiertag in China

Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. In Japan schloss der Nikkei 225 nach der Feiertagspause 2,9 Prozent höher. An den Aktienmärkten in China und Hongkong ruht der Handel unterdessen weiter. Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel bereits seit Freitag.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.963 +2,89 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,49 -0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,362 -0,76 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,187 +0,33 Prozent

Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA. Um 14.30 Uhr stehen Daten zur Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt auf dem Programm, die Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern könnten. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation in den USA zu Beginn des Jahres deutlich abgeschwächt hat.

Experten erwarten einen Rückgang der Inflationsrate im Januar unter die Marke von 3,0 Prozent. Allerdings liegt die Teuerung weiter über der von der US-Notenbank anvisierten Zielmarke von zwei Prozent.

Die Zahlen dürften "untermauern, was die Fed in den letzten beiden Wochen vehement betont hat: Nämlich, dass noch ein paar weitere Monate guter Daten erforderlich sein könnten, bevor endgültig Entwarnung gegeben werden kann", sagte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank. Eine Leitzinssenkung in den USA bereits im März sei daher eher unwahrscheinlich.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0768 -0,06 Prozent USD / JPY 149,49 +0,10 Prozent EUR / JPY 160,98 +0,05 Prozent

Ölpreise legen leicht zu - Gaza-Krieg im Fokus

Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas bleibt ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Israels geplante Militäroffensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens sorgt für Ängste. In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Sorge über eine mögliche Eskalation der Lage im Nahen Osten den Ölpreisen mehrfach Auftrieb verliehen.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hielten sich die Anleger am Morgen allerdings vor der Veröffentlichung neuer Prognosen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) zurück, die im Laufe des Tages erwartet werden. Auf dem Programm steht der Monatsbericht des Ölkartells, der Einschätzungen zur Entwicklung der künftigen Nachfrage beinhaltet.

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,12 USD +0,12 USD WTI 77,10 USD +0,18 USD

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 1/24

07:00 DEU: Norma Group, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (10.00 h Pk)

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (11.00 h)

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Jahreszahlen

22:05 USA: Lyft, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

NLD: Randstad, Jahreszahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

USA: American International Group, Q4-Zahlen

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Moody's, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/24

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/24 (vorläufig)

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q4/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/24

08:00 GBR: BIP 12/23

08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/24

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/24

14:30 USA: Realeinkommen 1/24

