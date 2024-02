Orascom Development Holding AG: gibt vorläufigen Immobilien- und Hotel-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt

Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding (ODH) erzielte gute operative Fortschritte im Geschäftsjahr 2023

Altdorf, 14. Februar 2024 – Orascom Development Holding (ODH) gibt vorläufigen Immobilien- und Hotel-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Die vollständigen Ergebnisse werden am 26. März 2024 publiziert.

Hotels: Starke Erholung in einem schwierigen Marktumfeld

Unsere Hotels in El Gouna und Taba Heights profitierten im Allgemeinen vom Aufschwung im ägyptischen Tourismussegment, mit einer Auslastung von 73% bzw. 42% im Geschäftsjahr 2023. Gleichwohl waren auch sie von den Spannungen im Nahen Osten ab Oktober 2023 betroffen. Dementsprechend bestand die kurzfristige Strategie für die Hotels in Taba Heights darin, die betriebliche Kapazität zu begrenzen und die Cash-Burn-Raten zu reduzieren, während gleichzeitig sichergestellt wurde, dass die Destination betriebsbereit ist, wenn der Tourismus schliesslich wieder aufgenommen wird.

Die Hotels von Orascom Development in der Golfregion haben seit Anfang 2023 einen positiven Trend gezeigt. Die Gesamtauslastung des Hawana Salalah stieg im Geschäftsjahr 2023 auf 61% von 41% im Vorjahr. Auch das The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelte sich gut und die Belegungsrate stieg von 65% im Geschäftsjahr 2022 auf 78% im Berichtsjahr.

Das Chedi Hotel in der Bucht von Luštica, Montenegro, hat sowohl auf dem lokalen als auch auf dem internationalen Markt grosse Aufmerksamkeit und Interesse geweckt. Infolgedessen stiegen die durchschnittlichen Tagesraten (ADRs) des The Chedi im Geschäftsjahr 2023 um 57.0% und erreichten CHF 292. Die Belegungsrate lag im Berichtsjahr bei 36%.

Omar El Hamamsy, Group CEO von Orascom Development, kommentierte: «Das erzielte starke Wachstum im Jahr 2023 spiegelt die positive Entwicklung unserer Hotels während des gesamten Jahres und untermauert die Widerstandsfähigkeit und Führungsrolle in allen Märkten wider, inmitten verschiedener globaler makro- und geopolitischer Herausforderungen, insbesondere im Nahen Osten. Die Nachfrage nach unseren Hotels blieb das ganze Jahr über robust, mit insgesamt 2.7 Millionen Gästen, 15% mehr als im Vorjahr, die unser einzigartiges Produktangebot genossen. Der Erfolg unserer Hotels ist auf unser Engagement für aussergewöhnliche Gästeerlebnisse und die Fähigkeit zurückzuführen, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen zu können.»

GJ 2023 vs. GJ 2022 Hotel KPIs:

Belegung

in % Durchschnittlicher

Zimmerpreis (CHF) Destination GJ 23 GJ 22 GJ 23 GJ 22 El Gouna 73% 70% 84 82 Taba Heights 42% 29% 50 50 Hawana Salalah 61% 41% 119 110 Jebel Sifah 38% 38% 137 126 UAE 78% 65% 102 124 Luštica Bay 36% 46% 292 186



Immobilien: Weiterhin robust und widerstandsfähig trotz der Auswirkungen der EGP-Abwertung

ODH erzielte im vierten Quartal 2023 Immobilienverkäufe in Höhe von CHF 236.1 Millionen, was den gesamten Verkaufswert im Geschäftsjahr 2023 auf CHF 704.2 Millionen, und damit auf das gleiche Niveau wie im Vorjahr, brachte. Gemessen in Ägyptischen Pfund (EGP) verbesserten sich die Netto-Immobilienverkäufe der ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) in 2023 deutlich. Obwohl sich diese operative Verbesserung bei der Umrechnung in CHF nicht vollständig im Wert der von ODH verkauften Einheiten widerspiegelt, ist es erwähnenswert, dass der Netto-Immobilienumsatz von ODE in EGP gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 um 75% zunahm.

Omar El Hamamsy, Group CEO von Orascom Development, bemerkte: «Unsere Verkaufszahlen für Wohnimmobilien im Jahr 2023 bestätigen, dass wir seit mehreren Jahren auf dem richtigen Weg sind. Unser diversifiziertes Immobilienportfolio, unsere Standorte und unser einzigartiges Modell zur Schaffung integrierter Gemeinschaften positionieren uns als führend in den Immobilienmärkten, in denen wir tätig sind. Wir freuen uns sehr, dass wir die Zahl der verkauften Einheiten im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 20% auf 2’115 Einheiten steigern konnten. Unsere konstanten Erfolge spiegeln unser Engagement für profitables Wachstum wider. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf diesem Erfolg weiter aufbauen können, indem wir das volle Potenzial unserer Ressourcen ausschöpfen, in unsere Mitarbeitenden investieren und neue Möglichkeiten zur Erweiterung unserer Reichweite evaluieren.»

GJ 2023 vs. GJ 2022 Immobilien KPIs:

Nettowert der verkauften

Einheiten (CHF Mio.) Anzahl der verkauften

Einheiten Land Destination GJ 23 GJ 22 Δ in% GJ 23 GJ 22 Δ in% Ägypten El Gouna 210.6 223.9 (5.9%) 377 389 (3.1%) Makadi Heights

& Byoum* 79.0 48.0 64.6% 441 224 96.9% O West 267.9 289.6 (7.5%) 1,059 831 27.4% Land sales** 11.5 – – – – – Oman Jebel Sifah 11.1 16.4 (32.3%) 28 54 (48.1%) Hawana Salalah 22.5 36.9 (39.0%) 60 149 (59.7%) Montenegro Luštica Bay 87.9 90.1 (2.4%) 122 88 38.6% Grossbritannien West Carclaze 13.7 9.3 47.3% 28 26 7.7% ODH Gruppe 704.2 714.2 (1.4%) 2,115 1,761 20.1%

* Der Nettoverkaufswert für das GJ 2023 beinhaltet 7 verkaufte Einheiten in Fayoum für CHF 0.6 Millionen.

** Die Grundstücksverkäufe im GJ 2023 umfassen die in diesem Zeitraum in El Gouna verkauften Grundstücke.

Über Orascom Development Holding AG:

Orascom Development Holding ist ein führender internationaler Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren ist Orascom Development ein Pionier bei der Schaffung von Reisezielen, an denen Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Von der phantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis hin zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer Alpen ist jede der Masterplan-Destinationen ein Zeugnis für das Engagement von Orascom Development in der Gestaltung von schönen Orten. Die integrierten Städte verbinden harmonisch Wohngebiete mit privaten Villen und Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und Geschäftseinrichtungen - darunter Golfplätze, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants.

Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder sich in der Entwicklung zu florierenden Destinationen in Ägypten (El Gouna, Makadi Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten (The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien) befinden. Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 34 Premium- und Luxushotels mit mehr als 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.

Kontakt für Invetoren:

Ahmed Abou El Ella

Director of Investor Relations

Tel: +20 224 61 89 61

mobile: +20 122129 5555

Email: ir@orascomdh.com

