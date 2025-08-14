Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Anpassung der Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Anpassung der Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025

14.08.2025 / 09:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sedlmayr Grund und Immobilien AG: Anpassung der Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025

München, 14.08.2025 – Der Vorstand der Sedlmayr Grund und Immobilien AG hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 neu bewertet und nach umfassender Analyse beschlossen, seine bisherige Ertragsprognose anzupassen. Der Sedlmayr Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 nunmehr ein operatives Ergebnis (EBIT), das im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023/2024 deutlich niedriger ausfallen wird. Der Vorstand senkt damit seine bisherige Ertragsprognose, die von einem nur leicht niedrigeren Konzern-EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausging.

Ausschlaggebend für diese Prognoseanpassung sind vor allem die Verschiebung von geplanten Objektverkäufen und die damit erwarteten positiven Ergebniseffekte sowie antizipierte Wertberichtigungen, die sich aus der vertraglichen Trennung vom Joint Venture-Partner für die Berliner Projektgesellschaften ergeben. Mit dieser Trennung erfolgte eine vollständige Entflechtung der Objektgesellschaften mit Grundstücken in Berlin von ihrem bisherigen Mitgesellschafter BoB Immobilienkonzepte GmbH. Erwerber der Gesellschaftsanteile ist die HF Sedlmayr Grundstücksverwaltungs-Beteiligungs GmbH.

Kontakt:
Dr. Hermann Brandstetter

Vorsitzender des Vorstands
Email: investor.relations@sedlmayr-ag.de
Tel: 089 51 2222 15

Ende der Insiderinformation

14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft
Marsstraße 46-48
80335 München
Deutschland
Telefon:+ 49 (0) 89 / 51 22-0
Fax:+ 49 (0) 89 / 51 22-2520
E-Mail:investor.relations@sedlmayr-ag.de
Internet:-
ISIN:DE0007224008
WKN:722400
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2183860
Ende der MitteilungEQS News-Service

2183860 14.08.2025 CET/CEST

Sedlmayr Grund und Immobilien
