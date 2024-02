DAX: Kurs aus der Deckung hervorgekommen

Gleich zu Beginn des Handels auf dem Frankfurter Parkett markierte der Deutsche Aktienindex DAX ein frisches Rekordhoch bei 17.089 Punkten, hat intraday allerdings mit den Vorgängerhochs bei 17.049 Punkten seine Schwierigkeiten. Zur Stunde notiert das Barometer bei 17.008 Punkten bzw. 0,44 Prozent in der Gewinnzone.

Hervorzuheben ist die zu Donnerstag gerissene Kurslücke, die intraday nicht angerührt worden war. Kann der DAX zum Wochenschluss seine Gewinne oberhalb von 17.049 Punkten behaupten, könnte die nächste Zielzone bei 17.200 Punkten ausgerufen werden.

Dennoch bergen derartige Kurslücken auch das Risiko kurzzeitiger Rücksetzer in diesen Bereich, im Freitagshandel sollten sich Investoren daher auf einen kurzen Dip zurück an 16.957 Punkte einstellen. Nur unter 16.780 Zähler sollte es nicht mehr gehen, dies wäre nämlich mit Abwärtsrisiken in Richtung 16.528 Punkte verbunden.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 15:15 Uhr mit Zahlen zur Kapazitätsauslastung und der Industrieproduktion per Januar der US-Amerikaner auf der Agenda, um 16:00 Uhr folgen US-Lagerbestände per Dezember. Zeitgleich wird noch der NAHB-Hausmarkt-Index per Februar vorgestellt, nur eine halbe Stunde später geht es mit dem wöchentlichen DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht weiter.