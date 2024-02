PayPal-Aktie: langsam wieder interessant!

Bei der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) führten die Quartalszahlen zu einem neuerlichen Dip. Nach der Präsentation brachen die Anteilsscheine im höheren, einstelligen Prozentbereich ein. Ob weitere Kursverluste folgen? Das weiß ich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nicht.

Allerdings sehe ich eines nicht: Die Enttäuschung. Es mag zugegebenermaßen einige Kennzahlen geben, die die Investoren möglicherweise verunsichert haben. Aber es gibt für mich auch ausreichenden Anlass, um wieder optimistischer in die Zukunft zu blicken. Sehen wir uns beide Seiten daher heute einmal an.

PayPal-Aktie: Die Enttäuschung…

Einerseits gibt es Kennzahlen bei der PayPal-Aktie, die wir durchaus im Auge behalten sollten. Insbesondere die Anzahl aktiver Accounts, die um 2 % auf 428 Mio. rückläufig gewesen ist, müssen wir auch zukünftig intensiver betrachten. Im Vorquartal lag der Wert noch bei 428 Mio. aktiver Accounts. Um das ins richtige Licht zu rücken: Ein intaktes und idealerweise wachsendes Ökosystem im Markt digitaler Bezahldienstleistungen ist ein wichtiges Element für uns als Investoren.

Der Markt stört sich offenbar auch bei PayPal, dass der Ausblick vergleichsweise schwach ausfiel. Für das erste Quartal im Fiskaljahr 2024 rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum in einer Spanne zwischen 6,5 und 7 %. Auch das Ergebnis je Aktie soll bei lediglich 0,70 US-Dollar liegen. Mit einem Ergebnis je Aktie von voraussichtlich 3,60 US-Dollar auf GAAP-Basis im Jahr 2024 dürfte dieser Wert ebenfalls stagnieren. Das schien vielen Investoren einfach zu wenig zu sein.

Das Management hinter der PayPal-Aktie spricht außerdem im Jahre 2024 von einem Zeitraum, in dem sich der Konzern für langfristiges Wachstum positionieren soll. Ein bedrückendes Element? Ja, vielleicht. Es deutet sich jedenfalls an, dass das laufende Geschäftsjahr erneut ein Übergangszeitraum werden könnte.

Profitabel, intaktes Wachstum, solide Bilanz

Diese Faktoren sollten uns jedoch nicht von den attraktiven Elementen der PayPal-Aktie ablenken. Das Unternehmen ist wieder überaus profitabel. Mit einem Nettoergebnis je Aktie in Höhe von 3,84 US-Dollar im Fiskaljahr 2023 sehen wir eine Rückkehr zu höheren Nettoergebnissen. Nachdem die Aktie aufgrund der Quartalszahlen wieder korrigiert ist, können wir sogar von einer günstigen Bewertung sprechen. Ausgehend von einem Aktienkurs von 57,94 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade einmal bei 15. Für alle Non-GAAP-Fans: Hier liegt das Ergebnis je Aktie sogar bei über 5 US-Dollar, das Kurs-Gewinn-Verhältnis entsprechend bei einem Wert von nicht einmal 12. Für einen führenden Zahlungsdienstleister ist das tendenziell sehr preiswert.

Zumal PayPal weiter wächst. Im vierten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 9 % auf 8 Mrd. US-Dollar. Das gesamte Geschäftsjahr schloss das Management mit einem Umsatzwachstum von 8 % bis 9 % auf 29,8 Mrd. US-Dollar ab. Auch das Transaktionsvolumen wuchs im Fiskaljahr 2023 13 % auf 1,53 Billionen US-Dollar. Kennzahlen, die zeigen, dass das Ökosystem weiterhin intakt ist. Selbst die 426 Mio. aktiven Nutzern sind noch immer ein großes Ökosystem. Aber es sollte, wie gesagt, wieder Wachstum geben.

PayPal besitzt zudem eine ziemlich solide Bilanz. Derzeit hält der US-Konzern 17,3 Mrd. US-Dollar in Cash, die langfristigen Schulden belaufen sich auf 11,3 Mrd. US-Dollar. Alles in allem: Solide Werte, die auf Qualität hindeuten. Ein freier Cashflow in Höhe von bereinigt 4,6 Mrd. US-Dollar im Fiskaljahr 2023 sorgt für Mittelzuwächse. Diese Tendenz sollte sich auch im neuen Jahr 2024 fortsetzen.

PayPal-Aktie: In Summe nicht uninteressant

Die PayPal-Aktie ist daher für mich in Summe nicht uninteressant. Zwar könnten die Prognosen für das neue Jahr stärker sein. Auch das Wachstum der Nutzerzahlen ist ein Aspekt, den wir zwangsläufig im Auge behalten müssen. Sollte es konsequent rückläufige Nutzer geben, dürfte irgendwann das Transaktionsvolumen und der Umsatz leiden. Das anhand eines Quartals zu beurteilen halte ich jedoch für nicht zielführend.

Unterm Strich sehe ich die PayPal-Aktie daher als günstige Qualitätsaktie, die bei vielen Kennzahlen weiter wächst und im Fiskaljahr 2023 wieder deutlich profitabler gewesen ist. Wobei auch das voraussichtliche Ergebnis je Aktie von 3,60 US-Dollar im Geschäftsjahr 2024 hoch bleibt. Ob das für dich für eine Investitionsthese bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 15 ausreichend ist? Deine Entscheidung.

