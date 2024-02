Rasa erhält 30 Millionen Dollar in der Serie C unter der Leitung von StepStone Group und PayPal Ventures, Andreessen Horowitz, Accel und Basis Set Ventures für Konversations-KI in Unternehmen

Rasa, eine führende generative KI-Plattform für Konversation, gab heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar bekannt, die von der StepStone Group und PayPal Ventures angeführt wurde und an der sich Andreessen Horowitz (a16z), Accel und Basis Set Ventures beteiligten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240214941095/de/

Rasa Series C Investors - StepStone Group, PayPal Ventures, Andreessen Horowitz, Accel, Basis Set Ventures (Graphic: Business Wire)

"Diese Investition beschleunigt unseren Vorsprung auf dem Markt und treibt unser Bestreben voran, neu zu definieren, was für Unternehmen mit generativen KI-gestützten Chat- und Sprachplattformen im großen Maßstab möglich ist", so Melissa Gordon, Geschäftsführerin von Rasa. "Mit unserer Technologie sind wir gut positioniert, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren, und jede Konversation wirkungsvoll und persönlich zu gestalten. Wir werden die Finanzierung nutzen, um unsere Technologieführerschaft auszubauen und unsere Marktpräsenz zu stärken."

Dr. Alan Nichol, Mitbegründer und Technischer Leiter von Rasa, fügte hinzu: "Bei Rasa haben wir neu erfunden, wie konversationelle KI funktioniert. Während viele in der Branche behaupten, generative KI einzubauen, handelt es sich oft nur um ein Hinzufügen von LLMs zu ihren bestehenden Plattformen."

Rasa erfüllt weiterhin seine Mission, die größten Marken der Welt in die Lage zu versetzen, die Bedürfnisse der Menschen mit offener und erweiterbarer KI zu erfüllen. Rasa entwickelt hochentwickelte und robuste KI-Assistenten, die auf die Geschäftslogik der Kunden abgestimmt sind und eine sinnvolle und praktische Benutzerinteraktion ermöglichen. Die kürzliche Markteinführung von Rasa Pro und Rasa Studio mit CALM (Conversational AI with Language Models) stellt eine bedeutende Innovation dar, die die Flexibilität, das differenzierte Verständnis und die kurze Time-to-Value von großen Sprachmodellen (LLMs) mit der Kontrolle und Sicherheit herkömmlicher (NLU-basierter) Chatbots kombiniert. Durch die sofort einsatzbereite Konversationsverarbeitung stellt CALM sicher, dass die Benutzerinteraktionen kohärent und natürlich bleiben. Rasa Studio fügt eine intuitive Benutzeroberfläche hinzu, die von Grund auf für CALM entwickelt wurde. Dies spart erhebliche Entwicklungszeit und senkt die Kosten, da die Abhängigkeit von spezialisierten Teams verringert wird.

"Wir sind davon überzeugt, dass Rasa seinen Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bietet, indem es die teuersten und zeitaufwändigsten Aspekte der Bereitstellung eines exzellenten Kundenservice automatisiert oder eliminiert", sagt Hunter Somerville, Partner bei der StepStone Group. "Rasa hat immer wieder bewiesen, dass sicherheitsbewusste Unternehmenskunden die neueste Konversations-KI sicher einsetzen können, mit einer eleganten Low-Code-Plattform, die robuste Funktionalität, Datenschutz und Skalierbarkeit bietet."

PayPal Ventures beteiligt sich an dieser Runde als erste KI-Investition des Risikokapitalgebers und markiert damit den Start seines neuen KI-Fonds, der in KI-Startups im Frühstadium in allen Branchen und Vertikalen investiert. "Wir freuen uns sehr, mit unserer Investition in Rasa den Start unseres KI-Fonds zu markieren", sagte Alan Du, Partner bei PayPal Ventures. "Wir glauben, dass Rasa eine erstklassige Plattform für Unternehmen bietet, um robuste, konversationelle KI zu entwickeln, und wir haben gesehen, wie seine Concierge-Lösungen das Kundenengagement und die Unternehmensleistung verbessern."

Rasa wird unter anderem von zwei der drei größten Banken der Welt, großen Versicherungen und globalen Reise- und Hotelunternehmen eingesetzt. Rasa wurde bereits mehr als 50 Millionen Mal von Entwicklern heruntergeladen.

"Die neueste Plattform von Rasa stellt einen revolutionären Fortschritt im Bereich der Konversations-KI dar. Sie verbindet mühelos Benutzerfreundlichkeit mit fortschrittlichen Funktionen und wird es uns ermöglichen, das Potenzial von Large Language Models sicher zu nutzen, um ein noch intuitiveres Gesprächserlebnis für unsere Kunden zu schaffen", sagte Andreas Bohmann, VP IT Enterprise and Integration Architecture bei der Deutschen Telekom.

Die neue Finanzierung wird es Rasa auch ermöglichen, sein Team weiter auszubauen, das sich der Neugestaltung der Zukunft von KI-Assistenten widmet. Rasa stellt derzeit mehrere spannende Positionen in Nordamerika und Europa in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Technik, Customer Success und mehr ein.

Eine Liste aller offenen Stellen finden Sie auf der Rasa-Karriereseite unter: rasa.com/careers/

Über Rasa

Rasa ist ein Marktführer im Bereich der generativen KI und ermöglicht es Unternehmen, KI-Assistenten der nächsten Generation zu entwickeln und bereitzustellen. Durch die Kombination einer hochmodernen Engine mit einer benutzerfreundlichen Low-Code-Benutzeroberfläche bietet Rasa eine offene und anpassungsfähige Plattform, die perfekt auf die Geschäftslogik abgestimmt ist. Dieser innovative Ansatz macht Rasa zu einer zuverlässigen und vertrauenswürdigen Wahl für Unternehmen, die die Interaktion mit ihren Kunden verbessern und gleichzeitig die Kosten senken möchten. Rasa ist ein privates Unternehmen mit Finanzierungen von StepStone, PayPal, Accel, Andreessen Horowitz, Basis Set Ventures und anderen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und ist mit Niederlassungen in San Francisco, Berlin, London, Paris und Belgrad als Remote-First-Unternehmen tätig.

Über die StepStone Group

Die StepStone Group Inc. (Nasdaq:STEP) ist ein globales Investmentunternehmen für Privatmärkte, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden maßgeschneiderte Investmentlösungen sowie Beratungs-, Daten- und Verwaltungsdienstleistungen anzubieten. Zum 30. September 2023 war StepStone für ein Gesamtkapital von rund 659 Milliarden US-Dollar verantwortlich, davon 146 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten. Zu den Kunden von StepStone gehören einige der weltweit größten öffentlichen und privaten leistungsorientierten und beitragsorientierten Pensionsfonds, Staatsfonds und Versicherungsgesellschaften sowie namhafte Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, zu denen vermögende und sehr vermögende Privatpersonen gehören. StepStone arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um Private-Markets-Portfolios zu entwickeln und aufzubauen, die auf ihre spezifischen Ziele in den Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur, Private Debt und Immobilien zugeschnitten sind.

Über PayPal Ventures

PayPal Ventures ist der globale Corporate-Venture-Zweig von PayPal. Wir investieren in Unternehmen, die in den Bereichen Fintech, Commerce Enablement, digitale Infrastruktur und Krypto-/Blockchain-Technologien an der Spitze der Innovation stehen. Durch das Fachwissen, die Erfahrung und das umfangreiche Netzwerk von PayPal Ventures - und den Unternehmen, in die wir investieren - helfen wir, transformative Lösungen schneller auf den Markt zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.paypal.vc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240214941095/de/

marketing@rasa.com