Tesla gibt langsam wieder Gas

Die Aktie von Tesla hat seit Jahresbeginn knapp ein Viertel ihres Wertes verloren. Dies war der schlechte Jahresstart seit 2016. Katalysator waren vor allem schwache Geschäftszahlen für 2023. Zudem deutete Tesla-Chef Elon Musk für 2024 einen Absatzrückgang an. Aktuell bahnt sich bei der Aktie allerdings eine Stabilisierung an.

Der E-Autohersteller Tesla steigerte die Zahl der Auslieferungen 2023 auf rund 1,8 Millionen Fahrzeuge. Allerdings hat Tesla im letzten Jahr die Preise für seine Fahrzeuge gesenkt, um seine Konkurrenten zu unterbieten und die Nachfrage nach seinen Fahrzeugen zu steigern. Dieser Schritt hat die Gewinnspannen des Unternehmens geschmälert, und das zu einer Zeit, in der das Unternehmen die Löhne der Beschäftigten in allen seinen US-Fertigungsstätten erhöht hat. Tesla kündigte Lohnerhöhungen an, nachdem die Gewerkschaft United Auto Workers ihre Absicht bekundet hatte, mindestens ein Tesla-Werk zu bestreiken.

Tesla stellte bereits einen Rückgang der Auslieferungen für 2024 in Aussicht. Die Inflation verteuert nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch ihre Finanzierung. Viele Kunden verschieben den Neukauf daher. Chinesische Hersteller wie BYD werden weiterhin Druck auf die Preise ausüben und somit auf die Gewinnmargen von Tesla ausüben. Eine Vielzahl von Analysten haben ihre Gewinnprognosen für Tesla daher in den vergangenen Wochen deutlich nach unten geschraubt und damit zum Kursrückgang der Aktie beigetragen.

Seit einigen Tagen halten sich die Gewinnschätzung stabil. Gewisse Risiken scheinen damit eingepreist. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten mittelfristig zuversichtlich gestimmt und verweist nicht nur auf die eingepreisten Risiken. Nach dem Marktstart des Cypertrucks im vergangenen Jahr kündigte Elon Musk ein günstiges Tesla Modell an. Wann das geplante Modell 2 allerdings auf den Markt kommt ist offen. Weitere Rücksetzer können dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Chart: Tesla

Widerstandsmarken: 195,70/216,30/233 USD

Unterstützungsmarken: 153,00/176,15 USD

Die Aktie von Tesla pendelt seit einigen Tagen zwischen 176,15 und 195,70 USD. MACD und RSI zeigen zwar aktuell nach oben. Nachhaltige Kaufimpulse sind jedoch frühestens oberhalb von 195,70 USD zu erwarten. Mit einem Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis zur nächsten Hürde bei 216,30 USD was gleichzeitig die Schließung des jüngsten Gaps bedeuten würde. Im weiteren Verlauf ist gar eine Aufwärtsbewegung bis 250 USD (Abwärtstrendlinie) möglich. Solange der Ausbruch über 195,70 USD nicht erfolgt ist, muss die Unterstützung bei 176,15 USD im Auge behalten werden. Kippt die Aktie unter das Level droht eine weitere Verkaufswelle bis 153 USD.

Tesla in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 19.10.2022–15.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Tesla in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.02.2019 – 15.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie USD Garant Gap Anleihen könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstag unterhalb dem anfänglichen Referenzwert, erhalten Anleger 100 Prozent des Nennwerts zurück. Liegt die Aktie oberhalb der festgelegten Marke, partizipiert der/die Investor:in in vollem Umfang von dem Anstieg – allerdings nur bis zu einer festgelegten Obergrenze. Diese Marke liegt bei 150% des anfänglichen Referenzpreises. Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Tesla-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Tesla USD Garant Gap Anleihe HVB8MA * 102,00 %** 05.03.2029 Rückzahlung 100%* – 150%*

* Zeichnungsfrist bis 07.03.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.02.2024; 16:30 Uhr; weitere Produkte auf Tesla finden Sie hier.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Tesla für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Tesla HC3M5G 3,86 154,051022 154,051022 4,70 Open End Tesla HD2KQB 1,77 176,815476 176,815476 10,28 Open End Tesla HD2QGV 1,20 182,50 182,50 15,14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.02.2024; 16:30 Uhr

Turbo Bear Open End auf Tesla für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Tesla HD1VU2

3,37 231,26462 231,26462 -5,38 Open End Tesla HD2865 1,75 213,65573 213,65573 -10,32 Open End Tesla HD285U 1,20 207,651357 207,651357 -15,02 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.02.2024; 16:30 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Tesla finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!