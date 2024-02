EQS-News: Aufsichtsrat der Knaus Tabbert AG verlängert Vertrag mit CEO Wolfgang Speck, CFO Carolin Schürmann verlässt das Unternehmen

EQS-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat der Knaus Tabbert AG verlängert Vertrag mit CEO Wolfgang Speck, CFO Carolin Schürmann verlässt das Unternehmen



19.02.2024 / 14:30 CET/CEST

Aufsichtsrat der Knaus Tabbert AG verlängert den Vertrag mit CEO Wolfgang Speck bis Ende 2026

Aufgabenbereich wird um CFO-Funktion erweitert

Bisherige CFO Carolin Schürmann verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen zum 31.03.2024

Der Aufsichtsrat der Knaus Tabbert AG hat den Vertrag mit CEO Wolfgang Speck bis Ende 2026 verlängert. Damit bleibt der erfahrene Manager für knapp drei weitere Jahre Vorstandsvorsitzender der Knaus Tabbert AG.



Finanzvorständin (CFO) Carolin Schürmann wird das Unternehmen zum 31.03.2024 aus persönlichen Gründen verlassen. Die CFO-Aufgabenbereiche Accounting & Steuern, Controlling, Kalkulation, IT & Organisation sowie Investor Relations werden geordnet übergeben und künftig von CEO Wolfgang Speck übernommen.



„Wir freuen uns, die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Wolfgang Speck fortzuführen“, sagt Dr. Esther Hackl, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Knaus Tabbert AG. „Mit seinem unternehmerischen Denken hat Wolfgang Speck Knaus Tabbert als CEO seit mehr als einem Jahrzehnt geprägt und auf einen klaren Wachstumskurs und im Jahr 2020 an die Börse geführt. Gemeinsam werden wir diesen Weg fortführen.“ Und fügt hinzu: „Carolin Schürmann danke ich im Namen des gesamten Aufsichtsrates für ihr großes Engagement und die Arbeit, die sie für das Unternehmen geleistet hat. In ihrer Funktion als CFO hat sie die positive Entwicklung unseres Unternehmens nachhaltig mitgestaltet. Wir wünschen ihr für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute.“



Im Zuge der Übernahme der CFO-Funktion durch CEO Wolfgang Speck verkleinert sich der Vorstand auf drei Personen. Neben Wolfgang Speck gehören dazu Vertriebsschef (CSO) Gerd Adamietzki und COO Werner Vaterl, der auch für die Produktion der breiten Produktpalette von Reisemobilen und Wohnwagen an den vier Standorten verantwortlich zeichnet.

„Mit Wolfgang Speck, Gerd Adamietzki und Werner Vaterl verfügt Knaus Tabbert über ein hervorragend eingespieltes, erfahrenes und enorm erfolgreiches Vorstandsteam“, sagt Dr. Esther Hackl. „Die neue Aufgabenverteilung unter den drei Vorständen ermöglicht uns auch in Zukunft effiziente Entscheidungsfindungen und eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens.“



Kontakt

Stefan V. Diehl - Pressesprecher - presse@knaustabbert.de

Manuel Taverne Investor Relations ir@knaustabbert.de



