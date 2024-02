EQS-News: Plan Optik AG: Produktionserweiterung und Ausbau des Standorts Ungarn

EQS-News: Plan Optik AG / Schlagwort(e): Expansion

Plan Optik AG: Produktionserweiterung und Ausbau des Standorts Ungarn



19.02.2024 / 15:21 CET/CEST

Der Plan Optik Konzern baut seine Fertigungskapazitäten weiter aus und hat hierfür jetzt eine neue Produktionshalle in Ungarn angemietet.



Mit der neuen Halle erweitert Plan Optik die Produktionsflächen im ungarischen Szekszárd von 400 auf rund 2.000 Quadratmeter. Hinzu kommen Büro- und Verwaltungsflächen mit einer Größe von 400 Quadratmetern. Plan Optik produziert schon seit dem Jahr 2020 in Ungarn und baut den Standort der Tochtergesellschaft POH Termeló és Kereskedelmi Kft jetzt zu einem größeren Standort mit neuen Fertigungstechnologien aus. Nach Abschluss aller Installationen und dem Umzug sollen so die Fertigungskapazitäten in Ungarn bis zum Jahresbeginn 2025 deutlich gesteigert werden.



Der Standort in Ungarn übernimmt in Zukunft die Produktion weiterer Volumenprodukte, die bislang an den deutschen Standorten hergestellt wurden. Die Verlagerung von zusätzlichen Fertigungsschritten nach Ungarn senkt dabei nicht nur die Herstellkosten. Sie ermöglicht es den Standorten in Deutschland auch, die Ressourcen für das Wachstum in anderen und neuen Bereichen einzusetzen.



Die deutschen Standorte Elsoff im Westerwald und Siegen nutzen die mit der Verlagerung ab dem kommenden Jahr freiwerdenden Kapazitäten für ihr geplantes Wachstum im Bereich der Mikrosystemtechnik. Hier entwickelt und produziert Plan Optik beispielsweise kleinste Bauteile auf der Basis des Trägermaterials Glas für die Miniaturisierung in der Mikroelektronik, für moderne Sensoren oder für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik, beispielsweise in der Medizintechnik oder der Pharmazie.





Kontakt:

Stefan Thoma

Plan Optik AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff



Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com





Über die Plan Optik AG

Als Technologieführer produziert die Plan Optik AG an Standorten in Deutschland und Ungarn strukturierte Wafer, die als aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik in Branchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarz werden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bieten hochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter), die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreicht werden. Mit den Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hier zu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. Dieses Geschäftsfeld findet immer mehr Anwendungsmöglichkeiten etwa in der Medizin und Chemie und bietet so ähnlich hohes Wachstumspotenzial wie der Bereich des bisherigen Kerngeschäfts der Wafer-Technologie. Die Aktien der Plan Optik AG notieren im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse.

