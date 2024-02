EQS-News: technotrans erhält Folgeauftrag für Schnellladestationen-Kühlung von ADS-TEC Energy

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

technotrans erhält Folgeauftrag für Schnellladestationen-Kühlung von ADS-TEC Energy Zweiter Großauftrag von Kühllösungen für Schnelladestation ChargePost

Gesamtvolumen im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich

Signifikanter Wachstumsbeitrag für den Fokusmarkt Energy Management Sassenberg, 19. Februar 2024 – Es ist die nahtlose Fortsetzung einer zukunftsweisenden Zusammenarbeit: technotrans erhält einen Folgeauftrag in hoher einstelliger Millionenhöhe von ADS-TEC Energy. Der Hersteller batteriegestützter Plattformlösungen für die Energiewirtschaft vertraut erneut auf die maßgeschneiderte technotrans-Kühllösung für seine Batteriespeicher-Schnellladestation ChargePost. Damit setzt der Thermomanagement-Spezialist seinen Wachstumskurs im Fokusmarkt Energy Management konsequent fort und unterstreicht seine Innovationskraft in der Elektromobilität. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ADS-TEC Energy. Das in uns gesetzte Vertrauen ist ein Beleg für unsere umfassende Thermomanagement-Kompetenz in der Elektromobilität“, sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE. „Innovative Produkte wie der ChargePost leisten einen wichtigen Beitrag zum flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur. Unsere Kühllösungen sind dabei ein zentraler Baustein, der ihre Funktionalität und Leistung sicherstellt.“ Neben der Leistungselektronik und dem Batteriespeicher kühlt die technotrans-Lösung auch die zwei bis zu 75 Zoll großen Werbedisplays an der Außenseite der Ladesäule. Das Kühlsystem zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Kühlleistung auf kleinstem Bauraum sowie einen energieeffizienten Betrieb aus. Der Auftrag mit einem Volumen im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich und einer Laufzeit von einem Jahr schließt sich nahtlos an die erste Order aus 2023 an. Die Produktion der Kühllösungen beginnt ab Mai dieses Jahres. Gefertigt werden die Systeme auch diesmal am technotrans-Produktionsstandort in Steinhagen. „Dieser Auftrag befeuert unser dynamisches Wachstum in einem der wichtigsten globalen Zukunftsmärkte. Wir werden die positive Entwicklung in diesem Bereich weiter fortsetzen und unsere Marktposition sukzessive ausbauen“, betont Michael Finger. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de und www.ads-tec-energy.com Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 18 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Darüber hinaus bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,2 Mio. €. Kontakt für Journalisten: Kontakt für Verlagsvertreter:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

Tel.: +49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

www.sputnik-agentur.de Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

Tel.: +49 (0) 25 83 / 301-1868

investor-relations@technotrans.de

www.technotrans.de

