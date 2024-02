FMC auf Tradegate sehr gefragt - Eckdaten und positiver Ausblick

Die Resultate von Fresenius Medical Care (FMC) haben am Dienstag vorbörslich positiv auf den Aktienkurs gewirkt. Der Dialysekonzern präsentierte Eckdaten für 2023, die die hauseigenen Ziele leicht übertrafen. Positiv wirkte aber auch die Zuversicht für 2024. Die Papiere kamen zuletzt im Tradegate-Handel auf ein vorbörsliches Plus von 3,6 Prozent. Dabei wurden 40,90 Euro gezahlt, was im offiziellen Xetra-Handel das höchste Niveau seit Anfang Oktober bedeuten würde.

Händler hoben in ersten Kommentaren vor allem den Ausblick hervor. Dieser bringe Aufwärtspotenzial für den Analystenkonsens mit sich, der bislang am unteren Ende der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) liege, hieß es. Laut Mitteilung soll dieses im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Zudem habe sich im vierten Quartal wieder eine positive Entwicklung gezeigt, betonte ein Börsianer. Er lobte dabei den Trend auf Umsatzseite sowie unter dem Strich.

Die Anteile des FMC-Großaktionärs Fresenius profitierten vorbörslich auch etwas vom Anstieg, indem sie auf Tradegate im Xetra-Vergleich um 0,8 Prozent zulegten.