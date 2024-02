Ein ETF auf den besten Aktienindex der Welt

Werbung

Der Aktienmarkt bietet immer wieder neue Chancen. Neue Technologien machen Aktien bislang unbekannter Unternehmen zu Kursraketen. Wachstumsphasen der Weltwirtschaft bewirken, dass die Aktien der weltweit größten Unternehmen immer weiter zulegen und steigende Dividenden zahlen. Und immer wieder ergeben sich unverhoffte Chancen dort, wo man sie zuvor nicht vermutet hätte. Die Börse ist immer neu, immer anders und immer hoch spannend.

Aber den vielen Chancen stehen eben auch Risiken gegenüber. Niemand weiß im Voraus, wann ein Markt sein Tief oder sein Hoch erreicht hat, welche Branche in ein, zwei Jahren gut laufen wird und welche im Gegenteil unter massiven Druck gerät. Auch externe Einflüsse wie Geo- oder Zinspolitik wirbeln die Märkte immer mal wieder durcheinander. Deswegen muss die Basis der Geldanlage, das Fundament, grundsolide sein. Wie müsste das aussehen?

Der Grundstock Ihres Vermögens muss grundsolide sein. Der S&P 500 bietet genau das.

Ein solches Fundament muss jederzeit kauf- und verkaufbar sein. Es sollte alle Chancen unter seinem Dach vereinen und zugleich die Risiken auf viele Schultern verteilen. Es darf keine die Gewinne aufzehrenden, laufenden Kosten verursachen. Und man sollte jederzeit imstande sein, ohne Aufwand prüfen zu können, wie sich dieses Investment entwickelt. Will man all das unter einen Hut bringen, kommt nur ein ETF auf „den“ Index des seit Jahrzehnten konkurrenzlos stärksten Aktienmarkts der Welt infrage: auf den Standard & Poor’s 500-Index, kurz S&P 500, an der Wall Street.

Man könnte zwar einwenden, dass der Nasdaq 100 mit seinen vielen Technologieaktien noch besser gelaufen ist. Was auch richtig wäre, wie Sie im folgenden Chart sehen, der die beiden Indizes über einen Zeitraum von fünf Jahren vergleicht. Aber wenn es um den soliden Grundstock des Vermögens geht, ist der Nasdaq 100 nicht die erste Wahl. Der Grund:

Quelle: marketmaker pp4

Der Nasdaq 100 lief in den letzten Jahren besser als der S&P 500. Aber wenn es abwärts ging, fiel er auch umso heftiger. Und hier soll es uns um die Basis der Vermögensanlage gehen und nicht um eine Spekulation auf kurz- oder mittelfristiger Ebene. Dafür kann das genutzt werden, was sich an Kapital außerhalb des Sockels, des langfristig investierten Geldes, bewegt. Wenn Sie aber eine Investition für Jahrzehnte aufbauen wollen, können Sie dafür keinen besseren Index wählen als den S&P 500.

In der folgenden Übersicht über den iShares Core S&P 500 ETF sehen Sie, dass hier derzeit 73,4 Milliarden US-Dollar investiert sind. Damit ist er der weltweit größte ETF. Und Sie werden im Folgenden sehen, dass diejenigen, die den Grundstock Ihres Vermögens diesem Index-ETF anvertrauen, sehr genau wissen, was sie tun.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc.

WKN A0YEDG ISIN IE00B5BMR087 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,07 % p.a. ETF-Volumen per 31.01.2024 73,4 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des ETF 18.05.2010 Anzahl der Positionen (Stand 31.01.2024) 503 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (vollständige Replikation) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

Wachstum, Stärke, Dividenden: Der S&P 500 vereint alles unter einem Dach

Wie eingangs dargelegt, weiß man nie sicher, ob das Pferd, auf das man setzt, sich auch in ein, zwei Jahren als das beste erweisen wird. Genau deshalb ist der S&P 500 eine kluge Wahl. Denn er vereint mit seinen 500 Aktien 75 Prozent des im US-Aktienmarkt investierten Kapitals. Damit bildet er nicht nur drei Viertel des mit Abstand stärksten Aktienmarkts weltweit ab. Er vereint auch die großen Technologieunternehmen der Nasdaq und die renommierten Blue Chips des Dow Jones unter einem Dach: Im S&P 500 sind sie alle enthalten. Hier finden sich Apple und Microsoft ebenso wie Goldman Sachs oder Coca-Cola … und nichts zuletzt, von ihrer Gewichtung her sogar auf dem 8. Platz, die Warren Buffet-Aktie Berkshire Hathaway!

Dadurch hat man als Investor eine ideale Mischung aus dynamischen, aber volatileren Technologietiteln, den kapitalstarken Großkonzernen der klassischen Branchen wie Industrie, Pharma oder Finanzen und, ein ganz wichtiger Aspekt, die höheren Dividenden dieser „Klassiker“.

Was vor allem dann einen entscheidenden Unterschied ausmacht, wenn die Dividenden nicht ausgezahlt, sondern umgehend reinvestiert werden, wie es beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. der Fall ist („Acc.“ steht für akkumulierend bzw. thesaurierend, also für das Reinvestieren der Dividenden). Denn da greift der sogenannte Zinseszins-Effekt. Wie viel das für ein langfristiges Investment ausmacht, sehen wir in der folgenden Grafik:

Quelle: marketmaker pp4

Diese Grafik vergleicht den nahezu immer in dieser Form gezeigten S&P 500 als Kursindex mit dem Total Return- oder Performanceindex seit der Auflegung des S&P 500 am 31.12.1987. Die Total Return-Variante rechnet die ausgezahlten Dividenden wie Kursgewinne und reinvestiert sie, so wie das auch beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. der Fall ist. Sie sehen, was dieses Thesaurieren der Dividenden für einen Unterschied ausmacht, wenn man den S&P 500 so nutzt, wie man ihn nutzen sollte: als Grundstock der langfristigen Vermögensanlage!

Warum in die Ferne schweifen? Weil das Gute in diesem Fall genau dort liegt!

Es gibt Anleger, die sich scheuen, einen größeren Teil ihres Kapitals außerhalb Deutschlands oder zumindest außerhalb des Euroraums zu investieren. Sie argumentieren mit dem Währungsrisiko und damit, dass der DAX doch mit der Wall Street gut mithalten könne. In beiden Fällen ist das ein Irrtum.

In Bezug auf die Veränderung des Euro zum US-Dollar gibt es für Investoren aus der Eurozone günstige und ungünstige Phasen, das ist richtig. Aber seit 2008 verliert der Euro im Vergleich zum US-Dollar sukzessiv an Boden, der US-Dollar hat seine Position als Nummer Eins unter den Weltwährungen behauptet. Was heißt: Zu den Kursgewinnen des starken S&P 500 hat der Investor auch noch Währungsgewinne erzielt, weil der US-Dollar, in dem die US-Aktien gehandelt werden, im Wert stieg. Wir sehen das in der folgenden Grafik, die nicht den üblichen Euro/US-Dollar-Chart zeigt, sondern den US-Dollar/Euro-Chart, sprich wenn der Kurs hier zulegt, steigt der US-Dollar zum Euro im Wert. Natürlich muss das nicht auf Dauer so bleiben, aber derzeit spricht wenig dafür, dass der Euro dem US-Dollar den Rang ablaufen könnte.

Quelle: marketmaker pp4

Und dass der DAX im Vergleich zum S&P 500 beinahe genauso gut gelaufen sei, ist ein Einwand, der auf einem weit verbreiteten Irrtum beruht. Wer das denkt, vergleicht den DAX, wie ihn die meisten kennen, mit dem S&P 500 … und vergleicht dadurch Äpfel mit Birnen. Denn im Gegensatz zu fast allen anderen international wichtigen Aktienindizes wird der DAX üblicherweise als Performanceindex, also mit Berechnung der Dividendenerträge als Kursgewinne, abgebildet, der S&P 500 aber als reiner Kursindex ohne diese Dividendenerträge. Setzt man die beiden Indizes aber mit der gleichen Berechnungsweise in Relation, wie das der folgende Chart tut, der den DAX ebenso wie den S&P 500 als Kursindex ab Ende 1987 zeigt, wird klar, welcher der beiden wirklich stark ist.

Quelle: marketmaker pp4

Fazit: Dass der iShares Core S&P 500-ETF der ETF mit der höchsten investierten Summe weltweit ist, kommt also nicht von Ungefähr. Der ETF glänzt mit außerordentlich niedrigen, jährlichen Kosten von derzeit 0,07 Prozent pro Jahr, bildet einen für Investoren idealen Index ab, ist jederzeit an zahlreichen Börsen handelbar und bietet dem Anleger damit eine herausragende Basis für den soliden Grundstock eines langfristig ausgerichteten Investment-Depots.

