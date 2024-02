IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash reicht technischen Bericht zur Mineralressourcenschätzung für sein Kaliprojekt Banio ein und erwirbt 51 % des Projekts

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash reicht technischen Bericht zur Mineralressourcenschätzung für sein Kaliprojekt Banio ein und erwirbt 51 % des Projekts

20. Februar 2024 - Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 20. Februar 2024 den technischen Bericht Initial Mineral Resource Estimate for the North Target of the Banio Potash Project, Mayumba Permit, Republic of Gabon (MRE, erste Mineralressourcenschätzung für das nördliche Ziel des Kaliprojekts Banio, Mayumba-Konzession, Republik Gabun) bei SEDAR in Übereinstimmung mit NI 43-101 eingereicht hat. Der technische Bericht wurde von ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH (ERCOSPLAN) erstellt und von Dr. Sebastiaan van der Klauw (EurGeol) verfasst. Die MRE für das Projekt Banio enthält Einzelheiten zu den geschätzten angedeuteten Mineralressourcen von 657 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,9 % KCl und den vermuteten Mineralressourcen von 1,159 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 16 % KCl. Die angedeuteten Ressourcen entsprechen etwa 104,6 Mio. Tonnen KCl und die vermuteten Ressourcen entsprechen etwa 185,3 Mio. Tonnen KCl. Mit der Einreichung des Berichts und der Zahlung von 150.000 USD an die dem Projekt zugrundeliegenden Verkäufer hat das Unternehmen 51 % von Equatorial Potash, dem Eigentümer der Mayumba-Konzession, erworben.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass es mit Wirkung vom 20. Februar 2024 insgesamt 1.624.550 RSUs (die RSUs) und 3.000.000 PSUs (die PSUs) im Rahmen seines neuen Aktienvergütungsplans, dessen Datum des Inkrafttretens (wie im Plan definiert) der 16. Mai 2023 ist (der Plan), bestimmten Teilnehmern (wie im Plan definiert) gewährt hat. Wie bereits bekannt gegeben, wurde der Plan am 14. April 2023 von den Aktionären genehmigt. Der Plan erhielt anschließend von der TSX Venture Exchange die endgültige Genehmigung.

Die Übertragungsbestimmungen für die RSUs und die PSUs sind gleich und lauten wie folgt: (i) 50 % der dem Teilnehmer gewährten Anzahl werden übertragen, wenn entweder ein (1) Jahr nach dem Datum der Gewährung, d. h. am heutigen Tag, oder nach Abschluss einer Ressourcenberechnung für das Kaliprojekt Banio (das Projekt) in Form eines technischen Berichts gemäß NI 43-101, der auf dem Emittentenprofil des Unternehmens veröffentlicht wird, verstrichen ist; und (ii) 50 % der dem Teilnehmer gewährten Anzahl werden übertragen, wenn entweder ein (1) Jahr nach dem Datum der Gewährung, also heute, oder nach Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Projekts in Form eines technischen Berichts gemäß NI 43-101, der auf dem Emittentenprofil des Unternehmens veröffentlicht wird, verstrichen ist.

Alle nicht ausgeübten oder nicht übertragenen PSUs und RSUs verfallen drei (3) Jahre nach dem Datum der Gewährung. Die PSUs und RSUs können unter bestimmten Umständen vorzeitig annulliert oder beschleunigt übertragen werden, wovon derzeit nicht auszugehen ist.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Sebastiaan van der Klauw, EurGeol, von ERCOSPLAN und Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo, Director des Unternehmens, geprüft und genehmigt; beide sind qualifizierte Personen gemäß der Definition dieses Begriffs in National Instrument 43-101.

