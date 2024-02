CTS EVENTIM - AXS und CTS EVENTIM schließen Partnerschaft für das Ticketing der Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028

EQS-Media / 21.02.2024 / 21:00 CET/CEST

AXS und CTS EVENTIM schließen Partnerschaft für das Ticketing der Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028 Das LA28-Organisationskomitee bestimmt zwei Unternehmen zum gemeinsamen Ticketing-Dienstleister für die Olympischen Sommerspiele und Paralympics 2028 Los Angeles/München, 21.02.2024 – AXS, ein führendes Unternehmen im Ticketing für Sport und Live-Entertainment, und CTS EVENTIM, ein führender internationaler Ticketing und Live Entertainment Anbieter, wurden zum offiziellen Ticketing-Dienstleister für die Olympischen und Paralympischen Spiele LA28 bestimmt. Die Vereinbarung mit LA28 sieht vor, dass die beiden Unternehmen ein Joint Venture gründen, in dem sie ihr technologisches Know-how und ihre umfassenden Marketingressourcen bündeln für das weltweite Marketing, den Verkauf und die Distribution von LA28-Tickets. Sie öffnen ihre bestehenden Online-Shops (axs.com und eventim.com) für den weltweiten Vertrieb der Ticktes für die Spiele, die auch über die eigene Website von LA28 erhältlich sein werden. „Die starke Präsenz von AXS in Nordamerika und die Erfolgsbilanz von CTS EVENTIM bei den Spielen werden eine erstklassige Plattform liefern, die das Ticketing für Live-Sportevents neu definieren wird“, sagte LA28-Vorsitzender/Präsident Casey Wasserman. “Mit AXS und CTS EVENTIM werden die Spiele LA28 ein zugängliches und nahtloses Erlebnis für die Einwohner von Los Angeles und Sportfans aus der ganzen Welt bieten.“ Mit dem Joint Venture profitiert LA28 von einem globalen Ticketing-Powerhouse: Die Kombination von AXS und CTS EVENTIM schafft eine hochentwickelte Ticketing-Plattform, die die Stärken beider Unternehmen nutzt und lokale Expertise mit globaler Reichweite verbindet. Dan Beckerman, President & CEO, AEG: „Wir freuen uns, dass LA28 unsere gemeinsame Ticketing-Plattform mit AXS und CTS EVENTIM als offiziellem Ticketing-Dienstleister für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2028 ausgewählt hat. Unser gemeinsames Know-how und unser Engagement für Innovation und ein fanorientiertes Erlebnis werden es den Fans auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre Tickets einfach zu kaufen, zu übertragen und zu authentifizieren. Wir wissen das Vertrauen von Casey Wasserman und dem Führungsteam von LA28 zu schätzen und freuen uns darauf, Millionen von Fans in Los Angeles zu den wichtigsten Sportwettkämpfen der Welt begrüßen zu dürfen.“ Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Wenn es um Live-Sport geht, sind die Olympischen und Paralympischen Spiele eine Liga für sich. Es gibt nichts Schöneres, als in Gemeinschaft dabei zu sein, wenn die Athleten alles geben, um ihre Chance auf Ruhm zu nutzen. Als Unternehmen mit zwei Jahrzehnten Erfahrung im Ticketing für die Olympischen Spiele und einer Leidenschaft für Live-Erlebnisse ist es uns eine Ehre, mit unserer Technologie und unseren Services zu helfen, die Fans zu diesem unglaublichen Event zu bringen, das das LA28-Komitee organisiert. Wir freuen uns auch über die Partnerschaft mit unseren Freunden von AXS und darauf, gemeinsam unseren Teil dazu beizutragen, dass die Spiele 2028 zu einem unvergesslichen Ereignis werden.“ Bryan Perez, President & CEO, AXS: „Los Angeles ist unsere Heimatstadt, und wir könnten nicht stolzer und aufgeregter sein, sie der Welt zu präsentieren. Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind die wichtigsten Sportereignisse der Welt, und die heutige Ankündigung spiegelt das langjährige Engagement von AXS wider, der Branche die besten Erfahrungen im Bereich Sport und Ticketing zu bieten. Gemeinsam mit unseren Kollegen von CTS EVENTIM sind wir dankbar für die Vision und die Partnerschaft von LA28, um Fans aus aller Welt ein Ticketing-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten.“ Greg Klippert, CEO, EVENTIM USA: „Wir alle bei EVENTIM USA haben eine Leidenschaft dafür, Fans mit ihren sportlichen Idolen zusammenzubringen, und wir sind begeistert, dass wir diese Leidenschaft nun in die Olympischen und Paralympischen Spiele 2028 einbringen können. LA28 ist für EVENTIM USA eine einmalige Gelegenheit, unser Know-how und unsere innovativen Technologien in einem prestigeträchtigen Rahmen in den USA zu präsentieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei AXS, um unser Können, eine herausragende User Experience zu liefern, unter Beweis zu stellen.“ Als ein weltweit führendes Unternehmen im Ticketing bringt AXS seine führenden Technologien für den Kundenkontakt, seine umfangreichen Marketing- und Datenressourcen sowie sein ausgedehntes Ticketing-Vertriebsnetz in die Partnerschaft ein. Die hochperformante Technologie von CTS EVENTIM hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehrfach zuverlässig das Ticketing für die Olympischen Spiele sichergestellt, unter anderem 2006 in Turin, 2014 in Sotschi und 2016 in Rio. Auch in Paris 2024 kommt sie zum Einsatz. Für LA28 haben die Partner vereinbart, eine beispiellose User Experience mit einer sicheren und vollständig digitalen Ticketing-Lösung zu bieten. Gemeinsam verfügen sie über Teams erfahrener Ticketing-Experten und einen großen Erfahrungsschatz beim Handling der Komplexität von Ticketing-Management und -Vertrieb für Major Sportevents. Über die Olympischen und Paralympischen Spiele LA28 Mit den Spielen LA28 wird Los Angeles zum dritten Mal Austragungsort der Olympischen Spiele (zuvor 1984 und 1932) und zum ersten Mal Gastgeber der Paralympischen Spiele sein. Los Angeles wird im Jahr 2028 Gastgeber für die weltbesten Athleten sein und Paralympioniken und Olympioniken aus der ganzen Welt willkommen heißen, um sich auf der größten Bühne des Sports zu messen. Die Spiele LA28 werden unabhängig von einer privat finanzierten, gemeinnützigen Organisation durchgeführt. Die Einnahmen stammen von Unternehmenspartnern, Lizenzvereinbarungen, Hospitality- und Ticketing-Programmen sowie einem erheblichen Beitrag des Internationalen Olympischen Komitees. Weitere Informationen finden Sie unter la28.org. Über AXS AXS ist eine globale Ticketing-Plattform, die erstklassige Ticketing-, Marketing- und Datentechnologie in einer einzigen Plattform anbietet, die für jede Kundengröße und -art geeignet ist, von den intimsten Musikclubs bis hin zu Weltmeisterschaftssportveranstaltungen. AXS, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AEG, ist der Ticketing-Partner für über 500 führende Veranstaltungsorte, Sportteams und Event-Organisatoren in Nordamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland. Zu den Kunden gehören die USGA, Red Rocks Amphitheatre, Crypto.com Arena, Coachella, Stagecoach, The O2, Stockholm Live und B.League (Japan). AXS betreibt sowohl Primär- als auch Wiederverkaufsmarktplätze und nutzt integrierte Technologien und Analysen, um seinen Partnern zu ermöglichen, das richtige Ticket an den richtigen Fan zum richtigen Preis zu verkaufen. Weitere Informationen finden Sie unter axs.com. Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro. Kontakte: CORPORATE COMMUNICATIONS AXS Michael Roth

Vice President Communications

mroth@aegworldwide.com CORPORATE COMMUNICATIONS CTS EVENTIM Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de INVESTOR RELATIONS CTS EVENTIM Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de LA28 PRESS Press@la28.org



