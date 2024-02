EQS-Adhoc: Vulcan Energy Resources Limited: Europäische Investitionsbank stellt 500 Mio. Euro Investment in Aussicht für Vulcan's Zero Carbon Lithium Projekt

EQS-Ad-hoc: Vulcan Energy Resources Limited / Schlagwort(e): Finanzierung

Vulcan Energy Resources Limited: Europäische Investitionsbank stellt 500 Mio. Euro Investment in Aussicht für Vulcan's Zero Carbon Lithium Projekt



22.02.2024 / 12:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat die Vulcan Energy Resources Limited (Gesellschaft) dahingehend informiert, dass die Gesellschaft die vorläufige Prüfung der EIB für eine Fremdfinanzierung bestanden hat und in die Phase der Prüfung eines Finanzierungsvorschlags in Höhe von bis zu 500 Mio. Euro vorgerückt ist. Die Bekanntgabe ist über eine Veröffentlichung auf der Internetseite der EIB soeben erfolgt. Die Entscheidung stellt noch keine definitive Finanzierungszusage dar. Eine mögliche Finanzierung durch die EIB steht unter dem Vorbehalt abschließender Due Diligence-Prüfungen, Kreditgenehmigungen, dem Abschluss vertraglicher Vereinbarungen sowie der Genehmigung durch die Leitungsgremien der EIB.



Ende der Insiderinformation

22.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com