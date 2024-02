EQS-News: fox e-mobility AG legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor und informiert über aktuelle Tätigkeiten

EQS-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

fox e-mobility AG legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor und informiert über aktuelle Tätigkeiten



22.02.2024

Düsseldorf, 22. Februar 2024. Die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Herstellung, Vermarktung und Entwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist, veröffentlicht heute ihre vorläufigen, untestierten Finanzeckdaten für das Geschäftsjahr 2022.



Vorläufige Finanzeckdaten für das Jahr 2022

Bislang hat fox e-mobility keinen Umsatz aus dem Fahrzeugverkauf erzielt, da die Firma noch in der Entwicklungsphase ist. Aufgrund verschiedener Sparmaßnahmen wurde der Jahresfehlbetrag dennoch auf -2,3 Mio. Euro (2021: -3,8 Mio. Euro) deutlich verbessert. Das Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 67,8 Mio. Euro. Dem stehen Verbindlichkeiten von 6,3 Mio. Euro gegenüber, von denen keine eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren hat und die keine Bankverbindlichkeiten sind. Die Rückstellungen liegen bei 0,8 Mio. Euro. Alle Zahlen sind untestiert.



Die Veröffentlichung des vollständigen und geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 wird bis zum 30. April 2024 erwartet. Die Gesellschaft wird in der kommenden Woche vorläufige Zahlen für die Finanzeckdaten des Geschäftsjahrs 2023 bekanntgeben.



Neubesetzung im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß Satzung aus vier Personen. Seit dem Rücktritt des Mitglieds des Aufsichtsrats Russell Pfeiffer am 8. Februar 2022, war der Aufsichtsrat nur noch mit drei Mitgliedern besetzt. Der Aufsichtsrat wurde daher am 29. November 2023 durch die gerichtliche Bestellung von Herrn Patrick Bigger wieder auf vier Mitglieder vervollständigt. Er ist am 18. Dezember 2023 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt worden.



Herr Bigger kommt aus der Bankenbranche und arbeitete im Handels- und Investmentbanking, sowohl in der Schweiz und Deutschland, als auch in London für mehrere große internationale Investmentbanken.



Update zur Finanzlage

Der gegenwärtige Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Gewinnung von Investoren für die Finanzierung der nächsten Projektphase. Das Engagement neuer Investoren ist notwendig, um signifikante Fortschritte in der Entwicklung der MIA 2.0 zu erzielen.



Der Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft sind im täglichen Kontakt mit der Geschäftsleitung der Yangji Gruppe. Am 18. Februar 2024 hat Yangji nochmals schriftlich bestätigt, weiterhin an ihrer Investitionsvereinbarung in Höhe von 10 Mio. Euro (davon eine kurzfristige unwiderrufliche Zahlungszusage von 2 Mio. Euro), trotz unerwarteter Verzögerungen aufgrund aktueller restriktiver Maßnahmen für Auslandsinvestitionen der südkoreanischen Aufsichtsbehörde FSS, festzuhalten. Yangji versichert, dass diese Herausforderungen kurzfristig gelöst werden können, damit die Partnerschaft erfolgreich umgesetzt werden kann.



Vorstand und Aufsichtsrat haben zusätzliche Darlehen zur Stabilisierung der angespannten Liquiditätslage gesichert, um die kurzfristige Fortführung der Gesellschaft zu gewährleisten.



Zusammenarbeit mit VDL beabsichtigt

Die Gesellschaft hat am 5. Februar 2024 mit VDL Mobility Innovation Center BV in Eindhoven (Gruppe VDL in Holland) ein NDA unterschrieben. Die Zusammenarbeit mit VDL soll in der Analyse der Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Bau von Prototypen der MIA 2.0 im Hinblick auf eine Großserienproduktion bei VDL bestehen.



Das Mobility Innovation Center bietet innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen an: Design, Elektrifizierung, Konnektivität, autonomes Fahren und Dienstleistungen mit der Absicht, sich zunächst auf alternative Fahrzeuge (autonomes Fahren und E-Mobilität) sowie Batterie- und Energiesysteme zu konzentrieren.



Finanzkalender 2024

Februar 2024: Vorläufige Finanzeckdaten für das Geschäftsjahr 2023

März 2024: Umstellung auf Namensaktien

April 2024: Veröffentlichungen des geprüften Jahresfinanzberichts 2022 und des Halbjahresfinanzberichts 2023

April 2024: Veröffentlichung des freiwilligen Konzernabschlusses 2022

Mai 2024: Veröffentlichung des geprüften Jahresfinanzberichts 2023 und des freiwilligen Konzernabschlusses 2023

Juli 2024: Hauptversammlung (Geschäftsjahr 2022 + 2023)

September 2024: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024



