Haomo sammelt über 100 Millionen RMB in Serie B1 ein, um die Kommerzialisierung des autonomen Fahrens zu beschleunigen

Haomo.AI hat mehr als 100 Millionen RMB in einer Serie-B1-Runde von Chengdu Wufa Private Equity Fund Management Co., Ltd. in der ersten derartigen Transaktion im Sektor des autonomen Fahrens nach dem chinesischen Neujahrsfest aufgenommen, um die Forschung und Entwicklung zu verbessern und den Bezirk Wuhou von Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan bei der Entwicklung der Robotik zu unterstützen.

"Als zentraler Bezirk von Chengdu hat Wuhou nicht nur eine lange Geschichte, sondern ist auch führend in der wirtschaftlichen Entwicklung. Wuhou hat Investitionen und Talente angezogen und zur schnellen Entwicklung von Chengdu und der nahe gelegenen Stadt Chongqing beigetragen", sagte Xie Yong, Vorsitzender der Chengdu Wuhou Capital Investment Group Co.

"Wir sind optimistisch, was die Entwicklung von Haomo angeht, und erwarten, dass das Unternehmen seine führende Position bei serienmäßig hergestellten autonomen Fahrlösungen festigen wird", fügte Xie hinzu.

"Im Jahr 2024 wird der Sektor des intelligenten Fahrens einen Aufschwung erleben. Als einer der Hauptakteure wird Haomo Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für mehr Kunden einführen, um sich zu vergrößern", sagte Zhang Kai, Vorsitzender von Haomo.

"Wir wissen die Anerkennung und Unterstützung der Wuhou-Führungskräfte zu schätzen. Haomo wird weiterhin die Industriekette des autonomen Fahrens stärken und die Kommerzialisierung der Technologien des autonomen Fahrens beschleunigen", fügte Zhang hinzu.

"Wir werden unser hochmodernes Datenintelligenzsystem weiter ausbauen und unsere Forschung und Entwicklung in den Bereichen große Modelle, Rechenleistung und Big Data verstärken", sagte Gu Weihao, CEO von Haomo. Das Unternehmen hat in einer Zeit, in der viele andere Unternehmen weltweit Stellen abbauen, neue Arbeitsplätze angekündigt.

"Wir werden die Anwendung des autonomen Fahrens in verschiedenen Szenarien wie Reinigung und Sicherheitsinspektion erforschen und Wuhou dabei helfen, sich als Demonstrationsgebiet für Robotik in China zu etablieren", so Gu weiter.

HPilot, das fortschrittliche Fahrerassistenzsystem von Haomo, ist mittlerweile in mehr als 20 Fahrzeugmodellen eingebaut und hat den Fahrern mit Funktionen wie automatischem Bremsen und Spurwechseln geholfen, insgesamt über 120 Millionen Kilometer zurückzulegen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Verbreitungsgrad von ADAS bei Pkw in China bis 2025 70 % erreichen wird.

Darüber hinaus hat eine Flotte von Haomos autonomen Transportern der Stufe 4 fast 300.000 Lebensmittelpakete für Supermärkte in Peking ausgeliefert.

