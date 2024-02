DAX: Index weiter vor Niveau

Der Deutsche Aktienindex DAX vollzog am Donnerstag einen sehr dynamischen Ausbruch über die Hürde von 17.200 Punkten und hat damit neuerliche Rekorde markiert. Zeitgleich wurde eine sehr wichtige Hürde aus dem Weg geräumt, was es dem Index jetzt ermöglicht um einige hundert weitere Punkte zuzulegen.

Vorläufig steht der Bereich um 17.500 Punkten als Zielniveau fest, darüber könnte der DAX weiter an 14.763 Zähler hochlaufen. Von da an wird es jedoch zunehmend schwieriger werden weitere Kursgewinne durchzusetzen, zumal an dieser Stelle noch eine längerfristige Trendbegrenzung verläuft.

Die zu Donnerstag gerissene Kurslücke dürfte aber ohnehin früher später geschlossen werden, was sich in einem regelkonformen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau von 17.200 Punkten zeigen dürfte. Dies wäre im Übrigen ein interessanter Einstiegswert in neuerliche Long-Positionen.

Für den heutigen Handelstag ist Deutschlands BIP Q4 (2. Veröffentlichung) um 8:00 Uhr vorgesehen, um 10:00 Uhr folgt der ifo-Geschäftsklimaindex per Februar. Erst am späten Nachmittag stoßen die USA mit weiteren Quartalszahlen und am Abend dem Commitments of Traders (COT) Report dazu.