EQS-News: adesso steigert Umsatz 2023 auf über 1,1 Mrd. EUR (+26 %) / EBITDA mit 80,0 Mio. EUR in Mitte des Prognosekorridors / Wachstumserwartung für 2024 mit verbesserter Profitabilität / Dividendenanhebung

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

adesso steigert Umsatz 2023 auf über 1,1 Mrd. EUR (+26 %) / EBITDA mit 80,0 Mio. EUR in Mitte des Prognosekorridors / Wachstumserwartung für 2024 mit verbesserter Profitabilität / Dividendenanhebung



23.02.2024 / 16:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



adesso steigert Umsatz 2023 auf über 1,1 Mrd. EUR (+26 %) / EBITDA mit 80,0 Mio. EUR in Mitte des Prognosekorridors / Wachstumserwartung für 2024 mit verbesserter Profitabilität / Dividendenanhebung * Umsatz steigt 2023 um 26 % auf 1.136 Mio. EUR * EBITDA trifft mit 80 Mio. EUR Mitte des unterjährig abgesenkten Prognosekorridors * EBITDA-Marge mit 9,3 % im zweiten Halbjahr 2023 stark verbessert (1. Halbjahr 2023: 4,6 %) * Dividendenvorschlag sieht Erhöhung auf 0,70 EUR je Aktie vor * Wachstumsprognose für 2024: über 1,25 Mrd. EUR Umsatz und 110 bis 130 Mio. EUR EBITDA Auf Basis von vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 konnte die adesso Group den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 26 % auf 1.136 Mio. EUR (Vorjahr: 900,3 Mio. EUR) steigern. Dabei wurde ein EBITDA in Höhe von 80,0 Mio. EUR (Vorjahr: 92,9 Mio. EUR) erzielt. Damit trifft adesso die zu den Neunmonatszahlen 2023 angepasste Jahresprognose. Auch das 4. Quartal 2023 bestätigt den positiven Profitabilitätstrend mit einem Wachstum beim Umsatz und operativen Ergebnis von jeweils 23 % gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres. Trotz eines stark verbesserten 2. Halbjahrs konnte die vor allem im ersten Halbjahr auf der EBITDA-Marge lastende Auslastungsschwäche wie prognostiziert über das Gesamtjahr nicht mehr kompensiert werden. Zudem fielen die Lizenzverkäufe gegenüber dem Rekordjahr 2022 schwächer aus als erwartet. Ferner belasteten die Einführung eines neuen ERP-Systems sowie Mehraufwand aus zwei Festpreisprojekten das operative Ergebnis. Das EBITDA erreicht mit 80,0 Mio. EUR die Mitte des abgesenkten Prognosekorridors. Konstante, nicht abziehbare Steueraufwendungen, fallen aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr durch höhere Abschreibungen und Zinszahlungen geringeren Ergebnisses vor Steuern stärker ins Gewicht. So errechnet sich nach Abzug der Steuern ein Konzernergebnis in Höhe von 3,4 Mio. EUR (Vorjahr: 28,8 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie errechnet sich zu 0,49 EUR (Vorjahr: 4,40 EUR). Im letzten Jahresviertel konnten die Umsätze gegenüber dem Vorjahr und Vorquartal auf einen neuen Rekordwert von 302,2 Mio. EUR gesteigert werden. Das EBITDA wurde im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 26,5 Mio. EUR verbessert. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 8,8 %. Das 2023 schwächere Nettokonzernergebnis und die Verringerung der Nettoliquidität sieht der Vorstand in den Sondersituationen 2023 begründet. Die Einführung des ERP-Systems trägt bereits jetzt zu einer spürbaren Verbesserung des Working Capital Managements bei. Der Anstieg des Working Capitals beträgt 2023 lediglich 6 % (Vorjahr: 36 %) und verlief damit 2023 deutlich unterproportional zum Umsatz. Dies resultiert in einer zum Jahresende mit -48,3 Mio. EUR gegenüber den ersten neun Monaten 2023 stark verbesserten Net-Debt-Situation sowie einer deutlichen Verbesserung der Free-Cash-Flow-Entwicklung. Auf dieser Basis setzt der Vorstand daher die Ausschüttungspolitik der letzten Jahre unverändert fort. So schlägt der Vorstand eine auf 0,70 EUR (Vorjahr: 0,65 EUR) erhöhte Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 vor. Trotz einer schwierigen konjunkturellen Gesamtwirtschaftslage sieht der Vorstand die weiteren Wachstumsaussichten für die IT-Branche und entlang der anhaltenden Digitalisierungsnachfrage insbesondere für den adesso-Konzern positiv. Auch für 2024 wird für den Umsatz eine zweistellige Wachstumsrate erwartet. Demnach soll der Umsatz auf mehr als 1,25 Mrd. EUR und das EBITDA bei verbesserter Profitabilität auf 110 bis 130 Mio. EUR gesteigert werden. Basis der Einschätzung sind die bisherigen Erkenntnisse aus der Konzernabschlusserstellung. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adesso-group.de/leistungskennzahlen/ veröffentlicht. Der vollständige geprüfte Konzernabschluss 2023 wird planmäßig am 25.03.2024 veröffentlicht.





Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de Kontakt:Martin MöllmannHead of Investor RelationsTel.: +49 231 7000-7000E-Mail: ir@adesso.de

23.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com