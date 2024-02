Kundenzustrom macht Deutsche Telekom optimistisch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Mit einer robusten Bilanz 2023 im Rücken blickt die Deutsche Telekom optimistisch in die Zukunft.

"Dank unserer wachsenden Geschäfte auf beiden Seiten des Atlantiks trauen wir uns zu, 2024 noch eine Schippe draufzulegen", sagte Firmenchef Tim Höttges am Freitag. Die T-Aktie stieg daraufhin vorbörslich um ein knappes Prozent.

In den vergangenen Monaten hatte der Bonner Telekomkonzern in Deutschland allein im wichtigen Mobilfunk-Geschäft 1,2 Millionen Vertragskunden hinzugewonnen. Bei der US-Tochter T-Mobile waren es sogar 3,1 Millionen. Auf dieser Basis stellte Höttges für 2024 einen Anstieg des Betriebsergebnisses um sechs Prozent auf 42,9 Milliarden Euro in Aussicht. Der Cash Flow solle um 16 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro klettern.

Die Geschäftszahlen für 2023 lagen im Rahmen der eigenen Ziele und der Markterwartungen. Der bereinigte operative Gewinn habe um vier Prozent auf 40,5 Milliarden Euro und der Free Cash Flow um mehr als 40 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro zugelegt. Letzterer gilt als Gradmesser für die Höhe der Ausschüttungen an die Eigner. Im vergangenen November hatte die Telekom eine Anhebung der Dividende um zehn Prozent auf 0,77 Euro je Aktie sowie einen zwei Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf angekündigt.

