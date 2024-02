Diese brandheiße KI-Aktie liefert einen steilen Jahresauftakt und kratzt an der 1.000-US-Dollar-Marke!

Alles rund um das Thema künstliche Intelligenz würde ich im Moment nicht nur als heiß, sondern als brandheiß bezeichnen. Zumindest an der Börse sind es gerade die KI-Aktien, die teilweise mit enormen Kursausschlägen von sich reden machen.

So zum Beispiel auch die Papiere der amerikanischen Hightech-Firma Super Micro Computer (WKN: A0MKJF), die seit Jahresbeginn einen beachtlichen Kursanstieg zu verzeichnen haben. Aber schauen wir uns hier die Gemengelage doch einfach einmal kurz an.

Steigende Nachfrage durch KI

Super Micro Computer ist ein wahrer Spezialist. Und zwar, wenn es um Hard- und Software für Rechenzentren geht. Das Unternehmen aus San José (Kalifornien) bietet mit seinen Produkten nämlich den physischen und digitalen Rahmen für die Unterstützung genau der Mikrochips, welche für die Sicherung und Optimierung von Daten und Diensten sowie für die Verwaltung von Rechenzentren unerlässlich sind.

Da die jüngsten Fortschritte im Bereich KI die Fähigkeiten von Rechenzentren besonders gut optimieren können, stehen allerorten eben solche Datenzentren im Mittelpunkt des Interesses. Was dazu geführt hat, dass die Produkte von Unternehmen wie Nvidia (WKN: 917422) oder Super Micro Computer eine ungewöhnlich große Nachfrage erleben.

Supermicro kann hierbei mit seinen auf Rechenzentren ausgerichteten Computern und Servern sowie der dazugehörenden hauseigenen Software punkten. Und dies anscheinend mit sehr großem Erfolg. Denn im letzten Quartal konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahreswert um 103 % auf 3,66 Mrd. US-Dollar gesteigert werden.

CEO Charles Liang hat daraufhin auch gleich die Prognose für 2024 angehoben. Anstatt 10 bis 11 Mrd. US-Dollar soll im laufenden Jahr nun ein Umsatz zwischen 14,2 und 14,7 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet werden. Was immerhin einen Anstieg um die 40 % bedeuten würde.

Aktie geht durch die Decke

Die Supermicro-Aktie zeigte mit einem Plus von insgesamt 246 % schon 2023 eine sehr gute Performance. Doch in diesem Jahr hat sie tatsächlich noch einen Gang hochgeschaltet und notiert derzeit mit 893,38 US-Dollar (16.02.2024) um fast 220 % höher als noch Anfang Januar. Und es sollte vielleicht nicht unerwähnt bleiben, dass sie bereits am 15.02.2024 im Tagesverlauf schon einmal kurz die Marke von 1.000 US-Dollar übersprungen hat.

Ein Grund dafür dürfte gewesen sein, dass BofA Securities die Aktie von Super Micro Computer mit einem Kaufrating versehen und als Kursziel 1.040 US-Dollar ausgegeben hat. BofA-Analyst Ruplu Bhattacharya sagt dazu, „dass der Markt für KI-Server in den nächsten drei Jahren voraussichtlich um 50 % wachsen wird.“ Und er meinte weiterhin, „dass Super Micro Computer in der Lage sein sollte, weitere Marktanteile in diesem Segment für sich gewinnen zu können.“

Angetrieben von KI könnte das Geschäftsjahr 2024 also eventuell das bisher erfolgreichste in der Geschichte von Super Micro Computer werden. Somit ist sicherlich auch die Möglichkeit gegeben, dass die Aktie des Unternehmens seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzt. Diese weist übrigens trotz des enormen Kurszuwachses bezogen auf den für das laufende Geschäftsjahr erwarteten Gewinn nur ein KGV von 45 auf.

Was ich für solch einen aufstrebenden Hightech-Wert durchaus für vertretbar halte. Eine Gefahr könnte meines Erachtens eher aus einer anderen Richtung drohen. Sollten die prognostizierten Umsätze für 2024 (das Geschäftsjahr endet am 30.06.2024) nämlich eventuell auch nur ganz leicht verfehlt werden, könnte dies die Supermicro-Aktie durchaus unter Druck bringen.

