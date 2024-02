DAX feiert, aber Warren Buffett dämpft die Erwartungen | Börse Stuttgart | Berkshire Hathaway

Das deutsche Aktienbarometer DAX markiert ein Rekordhoch nach dem anderen. Was sorgt für Kauflaune auf dem Parkett und könnte die Party tatsächlich noch eine Weile anhalten? Einschätzungen von Kemal Bagci (Derivate-Experte, BNP Paribas), der verrät, welche Markterwartung die Derivate-Anleger haben und warum Börsenlegende Warren Buffett für Ernüchterung sorgt.



00:21 ► Rekordjagd an den Aktienmärkten - was sorgt für Kauflaune?

02:04 ► So reagieren die Derivate-Anleger auf die Rally

03:16 ► Inflationsdaten als Zünglein an der Waage?

05:47 ► Die glorreichen 7: Nvidia nicht zu stoppen

08:44 ► Oh weh: Börsen-Altmeister Warren Buffett dämpft Erwartungen

10:07 ► Most Actives BNP



🕐 Das Video wurde am 26. Februar 2024 um 15:55 Uhr veröffentlicht.