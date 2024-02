EQS-News: PWO-Gruppe erreicht vorzeitig Meilenstein in der Dekarbonisierung

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

26.02.2024

PWO-Gruppe erreicht vorzeitig Meilenstein in der Dekarbonisierung Carlo Lazzarini (CEO): „Unsere Nachhaltigkeitsstrategie zeigt Wirkung. Nach nur 4 Jahren haben wir unsere für 2030 gesetzten Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen vorzeitig übertroffen. Damit verkleinern wir unseren CO 2 -Footprint schneller als es der 1,5-Grad-Pfad vorsieht.“ Oberkirch, 26. Februar 2024 – Die PWO-Gruppe setzt ihren Weg der Dekarbonisierung mit großem Erfolg fort. Wir übertreffen die Ziele, zu denen wir uns gegenüber der Science Based Targets initiative (SBTi) verpflichtet haben, vorzeitig. Mit klarem Fokus auf unsere Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen und dem Schutz unseres Planeten haben wir bedeutende Fortschritte in der Reduktion unserer Treibhausgas (THG)-Emissionen gemacht. Vorzeitige Erfüllung der SBTi-Ziele Im Rahmen der SBTi haben wir uns dazu verpflichtet, unsere absoluten THG-Emissionen im Scope 1 & 2 bis 2030 um 46,2 Prozent und im Scope 3 um 28,0 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2019 zu reduzieren. Nun können wir vermelden, dass wir diese Ziele nicht nur 7 Jahre vor der geplanten Frist vorzeitig erfüllen. Mit -51,0 Prozent übertreffen wir das Ziel im Scope 1 & 2 zudem deutlich. Dies unterstreicht unsere Entschlossenheit, unseren Beitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung zu leisten. Erfolgsfaktor: Nachhaltiges Handeln als strategisches Ziel Nachhaltiges Handeln ist für PWO eine Verpflichtung, ebenso wie eine Chance. Deshalb haben wir es in unserer Unternehmensstrategie verankert. Die vorzeitige Erfüllung unserer SBTi-Ziele bei gleichzeitig fortwährendem Wachstum der Gruppe belegt die Wirksamkeit unserer Strategie. Wesentliche Faktoren für diesen Erfolg waren eine umfassende Elektrifizierung aller Prozesse, die konsequente Nutzung von Grünstrom, eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz und die stringente Umsetzung von Energieeinsparungen. Als besonders wirksam hat sich zudem der positive Wettbewerb innerhalb der PWO-Gruppe erwiesen. So können regelmäßig an einzelnen Standorten neue Verfahren und Prozesse entwickelt werden, die zur Dekarbonisierung unserer Geschäftsaktivitäten beitragen und die wir dann global ausrollen. Auf diese Weise leisten wir insgesamt einen Beitrag für eine grünere Zukunft. PWO AG

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 1.200 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 9 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.

Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

