EQS-News: Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade

Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade Nach dem erfolgreichen Börsengang am 7. Februar 2024 hat die RENK Group AG auch die Refinanzierung der Fremdkapitalseite vorangetrieben. Die €520m Unternehmensanleihe (5,75% Senior Secured Notes mit Fälligkeit in 2025) wurde am 20. Februar vorzeitig zurückgeführt und durch einen €525m Term Loan von einem Banken-Konsortium abgelöst. Der Term Loan hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird durch eine €450m Multi-Currency Guarantee Facility sowie eine €75m Revolving Credit Facility ergänzt, welche bis auf Weiteres ungenutzt bleibt. Der variable Zinssatz des Term Loan wurde für einen Großteil des entsprechenden Volumens für 3 Jahre fixert abgesichert. Die Ratingagentur Moody’s hat am 23. Februar das Rating (CFR) der RENK GmbH auf Ba3 (von B1) sowie den Ausblick auf „positiv“ (von „stabil“) angehoben und verweist dabei auf die zukünftig „relativ konservative und ausgewogene Finanzpolitik“ sowie „robuste Credit Metrics“ von RENK. „Wir sind sehr erfreut, dass wir mit diesem wettbewerbsfähigen Paket unsere Fremdfinanzierung auf mittelfristig solide Beine stellen konnten. Die 5-jährige Laufzeit gibt uns gute Planungssicherheit, während die ausgeweitete Garantielinie uns Flexibilität gibt, unser Wachstum weiter voranzutreiben.“, sagt Christian Schulz, CFO RENK Group AG, „Das Rating-Upgrade der Agentur Moody’s bestätigt unsere Sichtweise, dass wir nach dem erfolgreichen Börsengang sowohl auf der Eigen- als auch auf der Fremkapitalseite solide aufgestellt sind.“



Kontakt:

Günther Hörbst

Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing

Gögginger Straße 73

86159 Augsburg

guenther.hoerbst@renk.com

