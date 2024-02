EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.02.2024 / 14:30 CET/CEST

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Wienerberger AG: Verwendung eigener Aktien – Unterschreiten der 5%-Anteilsschwelle für eigene Aktien Wienerberger AG (die 'Gesellschaft') gibt bekannt, dass die vollständig von der Gesellschaft kontrollierte Tochtergesellschaft Wienerberger Participations SAS, Achenheim, Frankreich ('Wienerberger Participations') aufgrund der Lieferung von 6.000.000 eigenen Aktien der Gesellschaft an einen Treuhänder in Vorbereitung des Closings der Akquisition von wesentlichen Teilen der Terreal Group (die 'Terreal Akquisition') die meldepflichtige Anteilsschwelle von 5% für eigene Aktien am 27. Februar 2024 unterschritten hat. Die im Hinblick auf das beabsichtigte Closing der Terreal Akquisition an den Treuhänder übertragenen 6.000.000 eigenen Aktien der Wienerberger AG stellen rund 5,37% des Grundkapitals der Gesellschaft dar. Wienerberger Participations hält in Folge der Übertragung keine Aktien der Gesellschaft mehr. Wienerberger AG selbst hält zum 27. Februar 2024 insgesamt 339.332 Stück eigene Aktien, welche rund 0,30% des Grundkapitals der Gesellschaft darstellen. Hinweise : Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 135 Abs 3 BörseG. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin erwähnten Aktien in irgendeiner Rechtsordnung, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, dar. Diese Mitteilung wurde ausschließlich zum Zweck der Einhaltung zwingender Rechtsvorschriften erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung unzulässig ist, und alle Empfänger werden gebeten, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die Verwendung der hierin genannten Aktien erfolgt in Übereinstimmung mit allen weiteren anwendbaren gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Vorschriften.

