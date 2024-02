Beyond Meat, Ebay und First Solar fest | Big Techs pausieren

Die Musik spielt heute erneut bei den Nebenwerten. Angefacht durch die Quartalszahlen oder Aussichten, geht es bei den Aktien von Advance Auto, Agilent, Ebay und First Solar bergauf. Beyond Meat ist mit einem Kursexplosion von fast 60%, der größte Gewinner. Coinbase zieht weiter an, angefacht durch den jetzt auf über $60.000 gestiegenen Bitcoin. Auf der Verliererseite stehen nach den Ergebnissen Urban Outfitters und Boston Beer. Heute Abend melden neben Salesforce auch HP, Okta, Paramount und Snowflake. Im Tagesverlauf werden sich erneut zahlreiche Notenbanker zu Wort melden.



