Ebay-Aktie mit Sprung nach guten Quartalszahlen

Die Aktien der global agierenden Online-Handelsplattform Ebay liegen im vorbörslichen Handel aktuell zwei Dollar beziehungsweise knapp fünf Prozent im Plus. Der Grund für die positive Stimmung sind die gestern nachbörslich publizierten Quartalszahlen.

Umsatz- und Gewinnschätzungen überboten

Ebay übertraf im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 Dollar die Analystenschätzungen von 1,03 Dollar. Der Umsatz lag mit 2,56 Milliarden leicht über den Erwartungen von 2,51 Milliarden.

Prognose Gemeldet Gewinn je Aktie in USD 1,03 1,07 Umsatz in Mrd. USD 2,51 2,56

Chartcheck:

Die Ebay-Aktie wird nach den Quartalszahlen heute aller Voraussicht nach oberhalb der mittelfristigen Abwärtstrendlinie (rot im Tageschart unten) eröffnen. Können die sich abzeichnenden Eröffnungskurse im Bereich 46,70 Dollar per Tagesschlusskurs verteidigt werden, würde ein Kaufsignal generiert.

In dem Falle hätte die Aktie kurz- und mittelfristig Erholungspotenzial in den Bereich des Vorjahreshochs (türkis im Tageschart unten) im Bereich um die 52-Dollar-Marke. Dafür darf die wichtige Unterstützung im Bereich um 44 Dollar nun jedoch nicht mehr per Tagesschlusskurs unterboten werden.