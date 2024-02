Carvana - Erfolgreiche Trendwende dank S-K-S-Formation

Gibt es in der laufenden Aufwärtsbewegung noch Titel, die dem Aufschwung hinterherhinken und deshalb möglicherweise noch Nachholpotenzial aufweisen? Die Antwort ist ja! Ein aktuelles Beispiel für einen Vertreter dieser Zunft stellt die Carvana-Aktie dar. Über einen Zeitraum von gut zwei Jahren hat sich hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgeprägt, welche nun mit dem Sprung über die Hochpunkte bei rund 60 USD endgültig abgeschlossen wurde (siehe Chart). Bestätigt wird der beschriebene Ausbruch durch das jüngste MACD-Kaufsignal. Aber auch die Umsatzentwicklung unterstreicht den Trendwendecharakter der diskutierten Umkehrformation. Konservativ ermittelt hält die o. g. S-K-S-Formation ein kalkulatorisches Kursziel von rund 100 USD bereit. Im Bereich dieser Anlaufmarke hat die Aktie bereits in der Vergangenheit des Öfteren wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Um die diskutierte Trendwende nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das aktuelle Wochentief bei 66,97 USD nicht mehr zu unterschreiten. Auf dieser Basis können deshalb neue Longengagements abgesichert werden.

Carvana (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Carvana

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

