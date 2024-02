DAX: Anleger in Partystimmung

Während die europäischen Aktienmärkte zum Teil wieder frische Rekorde aufstellen konnten, hielten sich Investoren in den USA tendenziell noch zurück. Allerdings ist dort auch kein greifbares Topping-Muster auszumachen, die Kursgewinne der letzten Tage werden für leichte Gewinnmitnahmen genutzt. Der Deutsche Aktienindex DAX prescht dagegen weiter vor und reißt eine Bestmarke nach der anderen.

Aus technischer Sicht wurde das vorläufige Aufwärtspotenzial seit Ausbruch aus der bullischen Flagge kurzzeitig aufgebraucht, dennoch wären Kursgewinne an 17.668 Punkte auf Sicht der nächsten Stunden noch möglich. Anschließend allerdings könnte eine scharfe Korrektur etwas Druck vom Markt nehmen.

Auffangpunkte findet der DAX nun bei 17.500 Zählern, darunter im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 17.350 Punkten (steil ansteigend) und schließlich 17.200 Zählern. Knapp darunter befindet sich noch eine Kurslücke, die im Zuge einer Konsolidierung geschlossen werden könnte.

An der Datenfront stehen Einkaufsmanagerindizes Chinas aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor per Februar im Fokus, Japan hat in der Nacht zum Donnerstag noch Einzelhandelsumsätze und Zahlen zur Industrieproduktion (vorläufig) per Januar vorgelegt.

In Europa geht es mit Deutschlands Erwerbstätigenzahlen aus Januar in wenigen Minuten los, vorläufige Verbraucherpreise Frankreichs stehen um 8:45 Uhr auf der Agenda. Der Hauptfokus dürfte jedoch auf der Vorabschätzung der Verbraucherpreise Deutschlands per Februar um 14:00 Uhr liegen. Hauptthema in den USA dürfte dagegen die PCE-Kernrate per Januar werden, diese Daten werden um 14:30 Uhr erwartet.