Dax eröffnet positiv nach neuem Allzeithoch gestern

Der Dax bleibt auch am Donnerstag mit moderaten Gewinnen auf Rekordkurs. Indikationen deuten darauf hin, dass den sechsten Tag in Folge eine neue Bestmarke möglich ist. Der Broker IG taxierte den Leitindex vierzig Minuten vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 17. 624 Zähler. Er bliebe damit über der 17 600-Punkte-Marke, die er am Vortag erstmals überschritten hatte - trotz der am Vorabend vorsichtigen Haltung, die die Anleger an den US-Börsen eingenommen hatten.

Sollte es in letzter Minute nicht noch einen Einbruch geben, dürfte der Februar für den Dax außerordentlich stark zu Ende gehen. Bislang hat er in diesem Monat mehr als vier Prozent gewonnen und so dürfte dieser noch besser werden als der vergangene Dezember. "Globale Aktien entwickelten sich im Februar gut, unterstützt durch die KI-Thematik und eine Erholung in China", sagte am Donnerstag ein Aktienstratege von Jefferies.

USA: Leicht im Plus

Die US-Börsen haben am Mittwoch nahe ihrer Rekordniveaus leicht nachgegeben. Nachdem in der vergangenen Woche Bestmarken erreicht worden waren, taten sich die wichtigsten Indizes mit einer Fortsetzung der Rally schwer. Schließlich stehen am Donnerstag mit den Inflationsdaten für Januar und am Freitag mit dem ISM-Indikator aus der Industrie wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,06 Prozent tiefer bei 38 949,02 Zählern. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 5069,76 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,54 Prozent auf 17 874,50 Zähler.

Zurückhaltung in Asien

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in China nach den Verlusten am Vortag nach oben ging, gaben die Indizes in Japan und Hongkong leicht nach. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen zog im späten Handel etwas mehr als ein Prozent an, nachdem er am Mittwoch noch 1,27 Prozent auf 3450,26 Punkte verloren hatte. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab der Hang-Seng-Index zuletzt leicht nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 0,11 Prozent auf 39 166,19 Punkte ein.

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 81,10 (80,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNIPER AUF 45 (50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ENCAVIS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 12 (22) EUR

22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 5,90 (6,20) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 7 (16) EUR - 'BUY'

