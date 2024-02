EQS-News: Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Arweave stellt neue Innovation vor und erreicht voll verwässerte Bewertung von mehr als $1,9 Milliarden

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Arweave stellt neue Innovation vor und erreicht voll verwässerte Bewertung von mehr als $1,9 Milliarden 29. Februar 2024 – Arweave, ein community-getriebenes Netzwerk für permanente Datenspeicherung und Portfolio-Unternehmen von Advanced Blockchain, hat seine neueste Innovation, den hyperparallelen Computer (ao: https://ao.arweave.dev/), auf den Markt gebracht, und ermöglicht damit eine höhere Transaktionsskalierbarkeit für seine dezentralen Speicherlösungen. Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Industrie, ist durch ihre Beteiligung an Permanent Ventures indirekt in Arweave und das breitere dezentrale Speicher-Ökosystem, einschließlich wichtiger Protokolle wie Kyve und Meson, investiert. Permanent Ventures besitzt insgesamt 0,7 % der im Umlauf befindlichen Arweave-Token. Derzeit weist Arweave eine vollständig verwässerte Bewertung von mehr als $1,9 Milliarden auf. Simon Telian, Vorstandsvorsitzender von AB, kommentiert: “Als wir Arweave zum ersten Mal entdeckten, sahen wir von Anfang an eine große Wachstumschance angesichts der wachsenden Nachfrage nach dezentraler Speicherung. Diese Sichtweise hat sich in den letzten Monaten voll und ganz bewahrheitet. Die jüngste Dynamik, die wir beobachten, ist nur die Anfangsphase weiterer positiver Entwicklungen, die noch kommen werden." Arweave hat im Februar 2024 mit über 593 Millionen Transaktionen einen beeindruckenden Meilenstein erreicht. Auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit hat sich auf herausragende 600 Transaktionen pro Sekunde erhöht, was das System zu einem der schnellsten Transaktionsverarbeitungsprotokolle macht. Permanenter Speicher, wie von Arweave entwickelt und angeboten, hat viele Anwendungsmöglichkeiten: von der Aufbewahrung der wichtigsten Daten bis hin zum Hosting von wirklich dezentralen und nachweislich neutralen Webanwendungen. Das Arweave-Protokoll ist stabil, ausgereift und weit verbreitet. Als solches ist sein Ökosystem vollständig dezentralisiert. Über die Advanced Blockchain AG: Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.

