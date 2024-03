Die Bären bekommen (noch) keinen Fuß in die Tür

Widerstand: 17.810 17.850 Unterstützung: 17.710 17.360

Rückblick:

Auch am vergangenen Freitag haben die Bären keinen Fuß in die Tür bekommen: Nach der euphorischen Eröffnung am Morgen und einem neuen Allzeithoch nördlich der 17.800 Punkte-Marke gab es lediglich kleinere Gewinnmitnahmen, aber keinen wirklichen Verkaufsdruck.

Rückenwind gab es dann am Nachmittag auch nochmal von der Wall Street - der S&P500 stieg ebenfalls auf ein neues Rekordhoch zum Wochenausklang. Zum Start in die neue Handelswoche bewegt sich der Index heute dann bislang in einer sehr engen Spanne von gut 20 Punkten - weder Bullen noch Bären können entscheidende Akzente setzen.

Ausblick:

Die Tageskerze vom vergangenen Freitag war die erste leicht negativ zu interpretierende Kerze der gesamten Handelswoche, wie ein Blick auf den unten stehenden Tageschart belegt. Ob das allerdings reicht, eine Korrektur einzuleiten, bleibt abzuwarten.

Ein erstes kleineres Verkaufssignal würde bei einem Stundenschlusskurs unterhalb der 17.700 Punkte-Marke entstehen, bis dahin sollte jedoch eine direkte Trendfortsetzung und neue Allzeithoch oberhalb der 17.800er-Marke eingeplant werden, bevor der Fokus dann auf den EZB-Entscheid am kommenden Donnerstag gehen sollte.

Quelle: Tradingview

