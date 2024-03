EQS-Adhoc: WR Wohnraum AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert

EQS-Ad-hoc: WR Wohnraum AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

WR Wohnraum AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert



04.03.2024 / 20:35 CET/CEST

Kempten (Allgäu), den 4. März 2024– Die WR Wohnraum AG hat ihre am 8. September 2023 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu EUR 600.000,00 durch Ausgabe von bis zu 600.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) gegen Bareinlage unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I erfolgreich beendet. Die Kapitalerhöhung wurde vollständig gezeichnet. Die Neuen Aktien wurden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines Bezugsangebots zur Zeichnung, einschließlich Mehrbezug, zum Bezugspreis von EUR 22,00 je neuer Aktie angeboten. Nicht von den bestehenden Aktionären innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien wurden ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zum Bezugspreis zum Erwerb angeboten. Das Bruttoemissionsvolumen betrug damit EUR 13.200.000. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll für die Optimierung der Finanzierungsstruktur, die Investition in die Digitalisierung zur Optimierung des Immobilien Asset Managements sowie die Investition in weitere Beteiligungen verwendet werden. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Freiverkehr der Börse München wird kurzfristig erfolgen. Über die WR Wohnraum AG Die WR Wohnraum AG kauft und verwaltet Wohnimmobilien insbesondere in kleinen und mittleren Städten sowie deren Umland, vor allem in Süddeutschland. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf Bestandsimmobilien in wirtschaftlich starken Städten und Regionen, insbesondere auch solchen, die wirtschaftlich und strukturell unabhängig von großen Metropolregionen sind. Die WR Wohnraum AG ist seit 2020 im Freiverkehr an der Börse München gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: WR Wohnraum AG Harald Kutschera Beethovenstraße 18, D-87435 Kempten Tel.: +49(0) 831 930 6076-0, Fax +49(0)831 930 6076-9 h.kutschera@wohnraum.ag



