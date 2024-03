Nordex: Steigende Preise durch Marktbereinigung?

Die großen Windkonzerne in Europa schreiben wieder schwarze Zahlen. Nach Jahren der Gewinnwarnungen, Chefwechsel und milliardenschweren Verlusten scheinen die Turbinenhersteller die Gewinnzone erreicht zu haben. Nordex hat am 29. Februar 2024 seine Bücher für das abgelaufene Jahr 2023 geöffnet und die Analysten positiv überrascht. Nach einem Verlust von 244 Millionen Euro im Jahr 2022 machte Nordex 2023 wieder Gewinn. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei knapp zwei Millionen Euro. CEO José Luis Blanco stellte fest, dass die neuen Aufträge profitabel seien und sich langsam bemerkbar machten. Nach Jahren sinkender Preise und roter Zahlen haben die Hersteller begonnen, ihre Preise wieder zu erhöhen. Bei Nordex kostet eine Windkraftanlage mittlerweile 25 bis 30 Prozent mehr als noch vor drei Jahren. Zum Chart Der harte Konkurrenzkampf der Windanlagenbauer spiegelte sich bis dato auch in den Aktienkursen wider. Im Falle von Nordex wurde das All-Time-High bereits Mitte Dezember 2015 bei 29,65 Euro markiert. Das partielle Tief, hervorgerufen durch die Coronakrise Anfang 2020, hatte einen Kurssturz bis auf das Kursniveau von 4,85 Euro am 23. März 2020 zur Folge. Die Preissteigerung bei den Turbinen um bis zu 30 Prozent sollte das Jahr 2024 profitabler machen. Beim Gewinn pro Aktie könnte der Turbinenbauer im Jahr 2024 den Break-even erreichen und in den Folgejahren positiv bilanzieren. Dies kam bei den Marktteilnehmern so gut an, dass sie vergangenen Donnerstag und Freitag den Kurs um rund 18 Prozent nach oben schnellen ließen. Damit könnte die seit Ende Oktober 2023 andauernde Bodenbildungsphase abgeschlossen sein, nachdem auch der gewichtige Widerstand bei 10,55 Euro überwunden wurde. So rückt der Widerstand bei 12,93 Euro ins Visier der Marktteilnehmer. Das Management von Nordex plant für das Jahr 2026 einen Gewinn pro Aktie von 0,92 Euro. Das entsprechende erwartete KGV käme damit aktuell auf 11,45, womit das Papier noch Luft nach oben hätte.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der teilweise Rückzug von Siemens Gamesa vom Markt für Windturbinen führte möglicherweise zu einem geringeren Preisdruck im Markt. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JK3RZW) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Nordex in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,90 profitieren. Das Ziel sei bei 14,01 Euro angenommen (0,54 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 20 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 9,61 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,10 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JK3RZW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,27 – 0,28 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 9,04 Euro Basiswert: Nordex SE KO-Schwelle: 9,04 Euro akt. Kurs Basiswert: 11,36 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,54 Euro Hebel: 3,90 Kurschance: + 84 Prozent Quelle J.P. Morgan

Tradings Update: Daimler Truck Holding AG Die am 12. Februar 2024 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JS897N auf eine steigende Aktie der Daimler Truck Holding zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 1. März 2024 zum Geldkurs von 1,71 Euro und lag mit 111 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 1,45 Euro nachziehen.

Daimler Truck Holding AG (Tageschart in Euro)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.