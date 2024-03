Tagesausblick für 05.03.: DAX stagniert. Goldpreis springt über 2.100 USD.

Dem DAX® fehlen aktuell signifikante Impulse. So stagnierte der Leitindex im Tagesverlauf zumeist zwischen 17.700 und 17.750 Punkte. Wie lange diese Phase noch anhält wird sich zeigen. Noch in dieser Woche werden eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Kongress erwartet, vielbeachtete Wirtschaftsdaten in den USA veröffentlicht und die EZB zur turnusmäßigen Sitzung zusammenkommen. Es könnte im Wochenverlauf also durchaus zu Schwankungen an den Märkten kommen.

An den Anleihemärkten gab es heute wenig Bewegung. In Europa stagnierten die Renditen kurz- und langfristiger Papiere auf dem Niveau von Freitagabend. In den USA gaben die Renditen am späten Freitag deutlich nach und stabilisierten sich heute zum Handelsauftakt im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Bei den Edelmetallen ging die Rally bei Gold und Silber heute weiter. Der Goldpreis sprang über die Marke von 2.100 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber verbesserte sich auf 23,75 USD. Bei Preis für ein Barrel Brent Crude Oil setzte hingegen den seit drei Wochen gebildeten Seitwärtstrend fort.

Unternehmen im Fokus

Airbus und SAP markierten jeweils neue Rekordstände. Aixtron setzte den Erholungskurs fort. Bis zur Schließung des Gaps von vergangener Woche ist es jedoch noch ein Stück. Delivery Hero plant, Teile der ausstehenden Wandelanleihen vorzeitig zurückzukaufen. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Freenet wurde weiter von geplanten Dividendenerhöhung beflügelt. Henkel meldete einen deutlichen Gewinnanstieg für 2023. Für erwartet das Management erneut einen moderaten Umsatzanstieg. Die Dividende für 2023 bleibt hingegen konstant. MTU Aero Engines profitierte von positiven Analystenkommentaren. Nordex bestägtigte den charttechnischen Ausbruch über das Novemberhoch. Die VW-Aktie sackte am Freitag nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2023 deutlich ab. Heute fing sich das Papier im Bereich von EUR 121.

In den USA starteten Halbleiteraktien wie AMD, Intel und Nvidia sowie KI-Serverhersteller wie Super Micro Computer mit deutlichen Kursgewinnen. Alphabet, Apple und Tesla verbuchten in der ersten Handelsstunde hingegen Verluste.

Morgen werden unter anderem Lindt & Sprüngli, Schaeffler, Ströer und Traton Geschäftszahlen bekanntgeben. Das Kraftfahrt-Bundesamt wird Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen veröffentlichen. Damit dürften Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW in den Fokus rücken. Novartis lädt zur Hauptversammlung und Bayer wird Geschäftszahlen vorlegen und ein Strategie-Update geben.

Wichtige Termine: