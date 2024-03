Google passt Internet-Suche EU-Regularien an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Als Reaktion auf verschärfte Auflagen der Europäischen Union (EU) überarbeitet Google seine Internet-Suche und einige andere Angebote.

Durch die am Dienstag von der Alphabet-Tochter vorgestellten Änderungen werden unter anderem Preisvergleichsseiten prominenter in den Google-Suchergebnissen platziert. Außerdem müssen Nutzer einem Austausch ihrer Daten zwischen verschiedenen Diensten des Konzerns explizit zustimmen. Einige dieser Änderungen hatte der Konzern bereits im Januar vorgestellt und in den vergangenen Wochen auf der Grundlage der Rückmeldungen von Behörden, Nutzern und Software-Entwicklern nachjustiert.

Auslöser der Veränderungen ist der Digital Markets Act (DMA), der Technologiekonzerne ab einer bestimmten Anzahl von Nutzern einer verschärften Regulierung unterwirft. Dieses Gesetz der EU tritt in wenigen Tagen offiziell in Kraft. Bei einer Missachtung drohen den Unternehmen Strafen von bis zu zehn Prozent des jährlichen Umsatzes. Wegen des DMA hatte in den vergangenen Wochen unter anderem Meta Veränderungen bei seinen Online-Netzwerken Facebook und Instagram angekündigt.

(Bericht von Foo Yun Chee, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)