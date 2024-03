Tesla: Korrekturfortsetzung

Damit setzt sich ein seit nunmehr einem Niveau von 414,50 US-Dollar aus Anfang November 2021 andauernder Abwärtstrend unvermindert fort, nach Auflösung der Erholungsbewegung aus 2023 setzt Tesla wieder zu Verlusten an. In diesem Jahr wurde zudem noch erfolgreich eine bärische Flagge auf der Unterseite aufgelöst, was weitere Abschläge sehr wahrscheinlich macht.

2023‘er Tiefs locken

Die erfolgreiche Auflösung der bärischen Flagge dürfte neuerliche Abwärtsimpulse generiert haben, Zielniveaus für die Tesla-Aktie können nun um 166,19 und darunter 154,76 US-Dollar abgeleitet werden. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von frischen Short-Positionen anbieten. Spätestens um 146,50 US-Dollar sollte eine Gegenbewegung beginnen, um nicht noch einen Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs aus 2023 zu riskieren. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Kurssprung über die Vorwochenhöchststände von 205,60 US-Dollar gelingen, damit zumindest ein Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 222,51 US-Dollar eingeleitet werden kann. Der übergeordnete Abwärtstrend bliebe dadurch aber noch unberührt.