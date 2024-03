AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk überholt dank Rekordrally Tesla im Marktwert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf von Novo Nordisk katapultiert die Aktien des Insulinherstellers auch in der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen nach oben. Am Donnerstag durchbrach der Novo-Börsenwert umgerechnet in US-Dollar die Marke von 600 Milliarden, während Tesla mit seinem anhaltenden Kursrutsch längst darunter gesunken ist. Der Elektroautobauer ist mittlerweile noch 565 Milliarden Dollar schwer. Novo Nordisk übernahm nun den zwölften Platz in der Rangliste.

Die Aktien von Novo Nordisk erklommen ein weiteres Rekordhoch. Sie weiteten die Kursgewinne zuletzt auf mehr als acht Prozent aus. Die Hoffnungen richten sich weiter auf Diabetes- und Abnehmpräparate, mit deren Produktion das Unternehmen im Grunde nicht hinterherkommt. Daten einer frühen klinischen Studie zur Darreichung in Tablettenform fielen nach Angaben von Novo vielversprechend aus, was den Gewichtsverlust binnen zwölf Wochen betrifft.

Novo Nordisk baute den Vorsprung vor LVMH als wertvollstes europäisches Unternehmen zuletzt stetig aus. Die Aktie wurde unlängst von der UBS zu den "glorreichen Sieben" in Europa gezählt. In den USA ist dieser Kreis dem Tech-Sektor vorbehalten: Neben Tesla werden Alphabet , Amazon , Apple , Meta , Microsoft und Nvidia dazu gezählt.

Einige Werte rutschen zuletzt jedoch ab in der weltweiten Bewertungs-Rangliste: Microsoft hat Apple schon länger als Anführer überholt und neuerdings schließt Nvidia immer weiter zu dem iPhone-Hersteller auf. Besonders deutlich gesunken ist zuletzt aber der Marktwert von Tesla. Sorgen um das wichtige Geschäft in China hatten die Aktien des Elektroautobauers schwer belastet. Hinzu kam zuletzt der Produktionsstopp im deutschen Werk bei Berlin.

Die Tesla-Aktien stehen seit Ende Dezember massiv unter Druck, gut ein Drittel an Wert haben sie seither verloren. Daran änderte auch eine erste Stabilisierung am Donnerstag nichts, als der Kurs zuletzt etwa ein Prozent zulegte. Seit dem Rekordhoch im November 2021, das klar über der 400-Dollar-Marke lag, hat sich der Kurs sogar mehr als halbiert.

Novo Nordisk dagegen kommt in diesem Jahr auf einen Kursanstieg um knapp 32 Prozent. Dies ist aber nur Zubrot zur Rally der vergangenen Jahre, die massiv angefeuert wurde vom Bedarf für Appetithemmer. Anfang 2021 waren die Titel des dänischen Konzerns noch für rund 200 Kronen zu haben. Mittlerweile ist der Kurs fast viereinhalbmal so hoch. Am Donnerstag wurden sie in Kopenhagen erstmals zu Kursen von mehr als 900 Kronen gehandelt./tih/bek/jha/