Widerstand: 17.810 17.850 Unterstützung: 17.620 17.360 200-Tagelinie (SMA200) 16.987

Dax-Rückblick:

Auch im gestrigen Handelsverlauf gab es keinen nennenswerten Verkaufsdruck im Dax. Jeder kleine Rücksetzer wurde erneut gekauft. Auf der Oberseite war dann regelmäßig im Bereich 17.750 Punkte Feierabend für die Käuferseite. Es war also erneut ein richtungsloser, wenig aussagekräftiger Handelstag.

Das könnte sich heute jedoch ändern. Zum einen eröffnete der Index mit einer vergleichsweise großen Abwärtskurslücke am Morgen. Zum anderen steht am Nachmittag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an.

Dax-Ausblick:

Der Dax startete heute morgen zwar schwächer, die gestern angesprochene Unterstützungszone (grün im Stundenchart unten) um 17.640 Punkte konnte allerdings per Stundenschlusskurs verteidigt werden. Sie ist somit weiter als intakt zu erachten.

Etwas Entspannung für die Käuferseite würde ein Anstieg über 17.680 Punkte - dem gestrigen Tagestief - bringen. Bei einem Anstieg über den kurzfristig relevanten Abwärtstrend (schwarz im Stundenchart) werden sogar schnell wieder neue Allzeithochs oberhalb von 17.800 Punkten denkbar. Es wird somit ein spannender Nachmittag - der EZB-Entscheid sowie die anschließende Pressekonferenz von und mit EZB-Chefin Christine Lagarde steht ins Haus.

Quelle: Tradingview

