Süss Microtec verlieren weiter - Technologiewerte schwächeln

Die Gewinnmitnahmen bei Süss Microtec haben sich am Montag fortgesetzt. Nachdem die Papiere des Halbleiterunternehmens am Donnerstag mit fast 42 Euro noch das höchste Niveau seit dem Jahr 2000 erreicht hatten, kosten sie inzwischen noch 35,75 Euro. Hauck & Aufhäuser hatte am Freitag die Kaufempfehlung aus Bewertungsgründen gestrichen. Vor dem Wochenende gerieten dann in den USA vor allem Technologiewerte unter Druck. Dieser Trend schwappte über Asien auch auf Europa über. Die DZ Bank hält den größten Teil des "KI-Kurs-Schwungs" erst einmal für gelaufen.