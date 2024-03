IRW-News: 1847 Holdings LLC: INSIDERKAUF: CEO Ellery Roberts erwirbt Aktien der Akquisitionsholding 1847

IRW-PRESS: 1847 Holdings LLC: INSIDERKAUF: CEO Ellery Roberts erwirbt Aktien der Akquisitionsholding 1847

NEW YORK, NEW YORK / ACCESSWIRE / 8. März 2024 / IRW-Press / - Als Zeichen seines Vertrauens hat Ellery Roberts, Chief Executive von 1847 Holdings LLC. (NYSE:EFSH), vor kurzem Aktien seines Unternehmens erworben. 1847 ist eine börsennotierte Akquisitionsholding mit diversifiziertem Portfolio, die Beteiligungen an Kleinunternehmen erwirbt, diesen zu Wachstum verhilft und sie anschließend entweder ausgliedert oder in ihr eigenes Holding-Portfolio aufnimmt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73888/INSIDERBUYING_DE_PRcom.001.png

In einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission hat das Unternehmen offengelegt, dass Roberts am 4. März insgesamt 154.364 Aktien zum Preis von 3,30 $ pro Aktie erworben hat. Roberts hatte sich bereits zuvor am 30. Januar 6.251 Aktien zum Preis von 1,353 $ pro Aktie gesichert. Nach dem Aktienkauf dieser Woche hält Roberts nunmehr 169.648 Aktien von 1847 Holdings.

Wenn Insider, insbesondere CEOs, Aktien ihres Unternehmens erwerben, ist das ein Signal dafür, dass die Führungskräfte Vertrauen in das Unternehmen haben und/oder glauben, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf eine solche Maßnahme achten Anleger sehr genau. Würden firmeninterne Personen hingegen Aktien verkaufen, anstatt sie zu kaufen, könnte man dies als Zeichen werten, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Die Aktienkaufentscheidung von CEO Roberts kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Holdinggesellschaft mit einigen der von ihr erworbenen Kleinunternehmen sehr erfolgreich unterwegs ist. Die Zielgruppe von 1847 sind Kleinunternehmen mit einem EBITDA-Ergebnis von etwa 5 Millionen Dollar; nach der Übernahme stellt die Gesellschaft Mittel zur Verfügung, um das jeweilige Unternehmen zu stärken, seine betrieblichen Aktivitäten zu verbessern und es für einen Verkauf oder einen Börsengang zu positionieren. 1847 hält Ausschau nach US-Firmen, die das Potenzial für sogenannte Breakout-Renditen haben und innerhalb ihrer jeweiligen Branche gut aufgestellt sind.

Der Börsengang von 1847s Firma Goedeker im Juli 2020 ist jene Art von Exit, welche die Private-Equity-Gesellschaft für die Unternehmen in ihrem Portfolio anstrebt. Nachdem diese Firma im April 2019 für 6 Millionen $ übernommen wurde, ging sie mit einer Bewertung von knapp 60 Millionen $ an die Börse. Die Aktie wurde bei einem Kurs von 9 $ gehandelt und erreichte einen Höchststand von 18 $. Während des gesamten Zeitraums waren die Inhaber von 1847 in der Lage, Aktien zu verkaufen und sich entsprechende Renditen zu sichern.

1847 hofft nun, mit 1847 Cabinets Inc. - einer Firma, die Schränke, Türen und Holzarbeiten für den Wohnungsbau plant, herstellt und installiert - einen ähnlichen Erfolgstreffer zu landen. 1847 hat vor kurzem die US-Investmentbank Spartan Capital Securities, LLC. beauftragt, die Möglichkeit einer Ausgliederung von 1847 Cabinets in eine eigene börsennotierte Gesellschaft bzw. die Möglichkeit einer anderen strategischen Transaktion zu prüfen, um aus dem inneren Wachstum von 1847 Cabinets und dessen erfolgversprechenden Geschäftsaussichten entsprechend Kapital zu schlagen.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie 1847 Kleinunternehmen auswählt, die für eine Beteiligung in Frage kommen.

